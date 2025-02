Venus Williams (44 de ani) a refuzat un wildcard pentru turneul de la Indian Wells

Organizatorii de la Indian Wells au anunțat cu doar câteva zile în urmă că i-au oferit un wildcard (invitație de participare) jucătoarei Venus Williams (44 de ani). Fără să joace vreun meci oficial de aproape un an, Venus a refuzat însă propunerea de a juca la competiția cunoscută și sub numele de „Al cincilea turneu de Grand Slam”.

Venus a fost anunțată în urmă cu doar câteva zile că a primit o invitație de a evolua la Indian Wells, dar fosta lideră WTA a precizat că nu va juca la turneul din deșertul californian.

Aflată în prezent pe locul 975 mondial, Venus a explicat că nu se va afla în SUA în momentul în care turneul de la Indian Wells va debuta.

„Mi s-a părut amuzant anunţul, oamenii păreau fericiţi, aşa că m-am gândit să încerc. Dar, adevărul este că nu voi merge. Nu voi fi în Statele Unite în acel moment” – Venus Williams.

Organizatorii americani au luat cunoștință de refuzul lui Venus.

„Echipa noastră a fost informată că Venus nu acceptă wildcardul în acest an. Îi urăm lui Venus toate cele bune şi sperăm să o vedem din nou la Indian Wells în viitor” – Tommy Haas, directorul Indian Wells.

Timp de 15 ani, Venus a boicotat turneul după ce unii dintre fani i-au adresat Serenei insulte rasiste în timpul meciului cu Kim Clijsters, finala ediției din 2001 a competiției.

Venus a jucat anul trecut la Indian Wells, cu ajutorul unui wildcard. De-a lungul timpului, americanca a bifat trei prezențe în semifinalele întrecerii.

Venus Williams va împlini 45 de ani pe 17 iunie.

Întrecerea WTA 1000 de la Indian Wells va avea loc în perioada 2-16 martie 2025.

Venus Williams had been handed a wildcard for Indian Wells 2025, but the 44-year-old has now confirmed that she won’t take part in the tournament. pic.twitter.com/i44IJ9jBxL

— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) February 24, 2025