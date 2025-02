Venus Williams (44 de ani) a primit wildcard pentru a juca la Indian Wells 2025

Venus Williams, ajunsă la 44 de ani, a primit un wildcard (invitație de a juca la turneu) din partea organizatorilor de la Indian Wells, turneu de categorie WTA 1000 care va avea loc în perioada 2-16 martie.

Fost lider WTA, Venus va putea participa astfel pentru a zecea oară în carieră la competiția din deșertul californian.

Timp de 15 ani, Venus a boicotat turneul după ce unii dintre fani i-au adresat Serenei insulte rasiste în timpul meciului cu Kim Clijsters, finala ediției din 2001 a competiției.

Venus a jucat și anul trecut la Indian Wells, tot cu ajutorul unui wildcard. De-a lungul timpului, americanca a bifat trei prezențe în semifinalele întrecerii.

Venus Williams va împlini 45 de ani pe 17 iunie.

De-a lungul carierei, Venus a triumfat de șapte ori în turneele de Grand Slam: cinci titluri la Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007 și 2008) și alte două la US Open (2000 și 2001).

A urcat pe primul loc mondial în data de 25 februarie 2002, iar în prezent se găsește pe locul 974 WTA.

A adunat doar din premiile din tenis suma de $42,648,578.

