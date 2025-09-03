Ventuzele, lipitorile şi alte metode de vindecare străvechi au fost integrate în spitalele din Turcia

Într-o sală de tratament puternic iluminată dintr-un spital privat din Istanbul, doctorul Erdal Dilekci face zeci de mici incizii rapide pe spatele unui pacient, ca parte a unei terapii vechi de secole, cunoscută sub numele de „ventuze umede”, a relatat marţi agenţia de presă Reuters, citată de Agerpres.

Pacientul, Furkan Ali Sayan, un asistent medical în vârstă de 26 de ani, stă întins în linişte pe un pat în timp ce medicul îi aplică opt ventuze concepute pentru a elimina toxinele şi a-i ameliora durerile de gât şi de spate.

În următoarele 15 minute, ventuzele se umplu încet cu sânge.

„Încă nu simt mare lucru, dar mă aştept ca beneficiile să apară în următoarele câteva zile”, a spus Furkan Ali Sayan, care se află la prima sa şedinţă.

Cunoscute în Turcia sub numele de „hacamat”, ventuzele umede şi alte tratamente tradiţionale, cum ar fi terapia cu lipitori, sunt din ce în ce mai des utilizate în clinicile obişnuite ca un complement al medicinei moderne, departe de mediile informale, unde riscul de infecţie este mai mare.

Încurajate de schimbările legislative adoptate în urmă cu un deceniu, în prezent 66 dintre cele 81 de provincii ale Turciei au medici certificaţi care practică astfel de metode tradiţionale în spitale, potrivit Ministerului turc al Sănătăţii.

Dilekci, un specialist în medicină fizică şi reabilitare, se numără printre sutele de medici turci care integrează medicina tradiţională şi cea complementară.

„Folosim aproximativ 15 metode diferite, printre care terapia cu ozon, proloterapia, acupunctura şi terapia cu lipitori”, a declarat acest specialist de la Spitalul Internaţional Medicana.

„Ele sunt reglementate de Ministerul Sănătăţii şi predate în cadrul programelor oficiale de certificare”, a adăugat el.

El a subliniat că astfel de tratamente nu sunt alternative la medicina modernă, ci sunt adeseori utilizate în combinaţie cu aceasta, în special pentru afecţiuni cronice precum fibromialgia, migrenele şi durerile articulare.

Procedurile sunt adaptate fiecărui pacient, în funcţie de nivelul de toxine, istoricul medicaţiei şi răspunsul pacientului la sesiunile anterioare.

Terapia cu ventuze, în special, este sincronizată cu ciclurile lunare pentru a spori eficacitatea acesteia.

„Preferăm săptămâna de după Luna Plină. Studiile ştiinţifice au demonstrat că forţa gravitaţională a Lunii poate contribui la eficacitatea terapiei”, a declarat medicul turc.

SIGURANŢĂ

Furkan a încercat terapia cu ventuze pentru a trata durerile cauzate de programul său de lucru prelungit şi s-a simţit mai în siguranţă făcând acest lucru într-un spital. Cea mai dificilă parte a tratamentului a fost dieta de trei zile fără carne, lactate sau ouă, a dezvăluit el.

În Turcia, astfel de tratamente erau efectuate în mod tradiţional de către practicanţi non-medici, în afara spitalelor şi a clinicilor. Dar în ultimii ani, terapiile străvechi sunt integrate din ce în ce mai mult în mediul spitalicesc, sub o supraveghere medicală reglementată.

Din 2014, Guvernul turc a stabilit reguli şi programe de pregătire pentru a se asigura că doar medicii şi stomatologii autorizaţi aplică astfel de proceduri sub supravegherea sa, astfel încât pacienţii să evite infecţiile şi accidentele cauzate de practicieni neautorizaţi şi neigienici.

La acel spital din Istanbul, Dilekci şi-a îndreptat atenţia spre o altă pacientă cu probleme de circulaţie sangvină. Pentru a o trata, el a luat câteva lipitori negre dintr-un recipient cu apă distilată, majoritatea dintre ele fiind dispuse să se ataşeze de picioarele pacientei.

El a spus că lipitorile eliberează enzime precum hirudina, un anticoagulant natural care îmbunătăţeşte fluxul sanguin şi repararea ţesuturilor, iar aceste vieţuitoare sunt preferate de pacienţii cu varice, probleme limfatice şi dureri articulare.

Doar lipitorile certificate şi provenite din ferme sterile sunt utilizate în spitale, a declarat medicul turc, iar acestea sunt eliminate după o singură sesiune de tratament, pentru a evita astfel riscurile de infecţie.

Aceste tratamente – şi supravegherea oficială – atrag pacienţi din Europa, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, a dezvăluit Dilekci.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recunoaşte diversitatea şi valoarea medicinei tradiţionale, complementare şi integrative în contribuţia la sănătate, bunăstare, îngrijire centrată pe persoane şi acoperire universală de sănătate, se menţionează pe site-ul său oficial.

Atunci când sunt integrate în mod adecvat în sistemele naţionale de sănătate, OMS a afirmat că astfel de practici tradiţionale pot îmbunătăţi rezultatele în materie de sănătate, iar OMS sprijină ţările care le adoptă în mod sigur, eficient şi pe baza celor mai recente dovezi ştiinţifice.