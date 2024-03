Veniturile totale din muzică au depășit suma 28 de miliarde de dolari în 2023/ 667 de milioane de utilizatori de conturi cu abonament plătit la platforme de streaming

IFPI (Federația Internațională a Industriei Fonografice), organizația care reprezintă industria muzicală înregistrată la nivel mondial, a publicat raportul Global Music Report, care prezintă veniturile comerciale globale ale industriei muzicale înregistrate în 2023, notează Music Business Worldwide.

Principala statistică din raportul IFPI: Veniturile globale din muzica înregistrată au crescut cu 10,2% în 2023 față de anul precedent, ajungând la 28,6 miliarde de dolari.

Anul trecut (2023) a marcat cel de-al nouălea an consecutiv de creștere a pieței globale a muzicii.

Veniturile din streamingul pe bază de abonament au crescut cu 11,2% YoY anul trecut, reprezentând 48,9% din piața globală, ceea ce, în dolari, înseamnă că veniturile din streamingul pe bază de abonament au ajuns la 14 miliarde de dolari în 2023.

În iulie 2023, Spotify și-a majorat prețurile abonamentelor emblematice pe 53 de piețe, inclusiv în SUA, de obicei cu aproximativ 10%.

Pe lângă Spotify, cifrele IFPI vor fi fost afectate și de creșterile de prețuri ale altor servicii de streaming, precum Apple Music (octombrie 2022), Amazon Music (ianuarie 2023) și YouTube Music/Premium (august 2023).

Veniturile totale din streaming (incluzând atât abonamentele cu plată, cât și cele susținute de publicitate) au crescut cu 10,4% de la an la an, ajungând la 19,3 miliarde de dolari în 2023 și au reprezentat mai mult de două treimi (67,3%) din totalul pieței globale.

În 2023, numărul de abonamente plătite la serviciile de streaming muzical a depășit pentru prima dată pragul de 500 de milioane, potrivit IFPI. De asemenea, în prezent există peste 667 de milioane de utilizatori de conturi de abonament plătit.

De asemenea, IFPI raportează că veniturile fizice au crescut cu 13,4% de la an la an, ajungând la 5,1 miliarde de dolari în 2023, în timp ce veniturile din drepturile de interpretare au crescut cu 9,5% de la an la an, ajungând la 2,7 miliarde de dolari.

IFPI arată, de asemenea, cele mai recente cifre din punct de vedere geografic, arătând că Africa Subsahariană (SSA) a fost regiunea muzicală cu cea mai rapidă creștere în 2023. (A fost, de asemenea, regiunea muzicală cu cea mai rapidă creștere în 2022).

Veniturile din muzica înregistrată în Africa Subsahariană au crescut cu 24,7% în 2023, alimentate, potrivit IFPI, de o creștere de 24,5% a veniturilor din streaming plătit.

Europa a înregistrat o creștere de 8,9% în 2023, în timp ce SUA și Canada – cea mai mare regiune din lume în ceea ce privește veniturile – a crescut cu 7,4% în 2023.

În America Latină, veniturile din muzica înregistrată au crescut cu 19,4%, marcând al 14-lea an consecutiv de creștere a veniturilor în regiune. IFPI raportează că „au existat creșteri procentuale de două cifre ale veniturilor” în Brazilia (+13,4%) și Mexic (+18,2%), cele mai mari piețe din regiune. Streamingul a fost motorul principal al creșterii din regiune și a reprezentat 86,3% din veniturile sale în 2023.

În Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA), veniturile au crescut cu 14,4% în 2023. Australasia a înregistrat o creștere de 10,8% în 2023, stimulată de o creștere a veniturilor din streaming prin abonament (+13,5%).

Veniturile din Asia au crescut cu 14,9% în 2023. În Japonia, a doua piață ca mărime din lume, veniturile au crescut cu 7,6%. China (a cincea piață ca mărime din lume) a înregistrat o creștere de 25,9%, ceea ce IFPI notează că a fost „cea mai rapidă rată de creștere de pe oricare dintre piețele din Top 10”.

Topul celor 10 piețe muzicale din lume în 2023 a rămas neschimbat față de 2022. Potrivit IFPI, Cele mai mari 10 piețe muzicale în 2023 au fost următoarele:

1. SUA

2. Japonia

3. Marea Britanie

4. Germania

5. China

6. Franța

7. Coreea de Sud

8. Canada

9. Brazilia

10. Australia