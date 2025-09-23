Vechiul pod rutier peste Tisa de la Sighetu Marmaţiei, dintre România şi Ucraina, va intra în reparaţie

Podul vechi care traversează râul Tisa, asigurând legătura dintre România şi Ucraina, situat în vecinătatea municipiului Sighetu Marmaţiei, va intra în reparaţie, a declarat marţi, pentru AGERPRES, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Gabriel Zetea, transmite Agerpres.

„Podul e una dintre cele mai vechi construcţii din judeţ ce permite accesul spre Ucraina. Înainte de darea în folosinţă a acestui pod, accesul spre Ucraina se făcea prin punctul de trecere a frontierei Halmeu (în judeţul Satu Mare n. red.). Fiind o construcţie din lemn şi fier, de-a lungul anilor a fost afectată, iar odată cu războiul din Ucraina, traficul rutier a crescut simţitor, mult peste parametrii tehnici rezultaţi din proiectarea acestui pod. De-a lungul timpului au mai fost efectuate reparaţii, însă de astă dată e nevoie de revizie a întregii structuri şi intervenit acolo unde e necesar”, a arătat Gabriel Zetea.

Conform acestuia, valoarea investiţiei este de 5.690.924 lei (fără TVA), durata de execuţie fiind de 18 luni din momentul începerii şantierului.

Investiţia se află în portofoliul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Podul funcţionează cu un singur sens de circulaţie şi două punţi pietonale. Coordonarea traficului este asigurată de Poliţia de Frontieră, respectiv grăniceri ucraineni din punctul de frontieră Solotvino.

Construit la începutul anului 2000, podul din lemn fixat pe o structură din fier a fost gândit a funcţiona asigurând micul trafic de frontieră dintre cele două ţări.

Temporar, liniile ferate ucrainene permit accesul în România a unui tren de călători prin punctele de trecere Valea Vişeului şi Câmpulung la Tisa, dar odată cu începerea războiului, Ucraina a suspendat traficul feroviar spre România pe linia ferată cu ecartament lat.

Tot CNAIR deţine în stare de şantier un nou pod din beton care va traversa râul Tisa, în vecinătatea municipiului Sighetu Marmaţiei, investiţie care va permite accesul din şi spre cele două ţări în condiţii optime. Podul ar urma să fie dat în folosinţă la sfârşitul acestui an.