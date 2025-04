Vasile Blaga (PNL): Declaraţiile lui Dragoş Sprînceană nu au nicio relevanţă pentru statul român. O persoană particulară a vorbit despre cineva. Mai mult nu vreau să vorbesc. Habar nu am cine este domnul

„Declaraţiile lui Dragoş Sprînceană nu au nicio relevanţă pentru relaţiile statului român. O persoană particulară a vorbit despre cineva. Mai mult nu vreau să vorbesc. Habar nu am cine este domnul Sprînceană şi nu îl cunosc”, a spus Blaga la Senat.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat luni că nu există nicio schimbare în prioritățile politicii externe românești iar pozițiile oficiale ale statului sunt transmise “prin canale oficiale”, după ce Dragoș Sprînceană, unul dintre cei doi emisari propuși de premierul Marcel Ciolacu în SUA, a făcut declarații controversate legate de poziția țării noastre față de războiul din Ucraina și a minimalizat mandatul președintelui interimar Ilie Bolojan.

„Exact ce am spus administrației americane am spus-o și domnului Ciolacu: administrația americană trebuie să înțeleagă, să ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate”, a spus Sprînceană, întrebat la Digi24 ce va vorbi cu liderii republicani în SUA, având în vedere că omul de afaceri are o poziție complet opusă față de Ucraina, comparativ cu poziția oficială a Guvernului României, care sprijină apărarea Kievului în fața invaziei neprovocată a Rusiei.