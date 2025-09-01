US Open: Monica Niculescu se opreşte în turul doi la dublu

Perechea Monica Niculescu/Anastasija Sevastova (România/Letonia) a fost eliminată, duminică, în turul doi al probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open, transmite News.ro.

Niculescu şi Sevastova au fost învinse de perechea favorită 9, Anna Danilina/Aleksandra Krunic (Kazahstan/Serbia), scor 6-2, 6-2. Meciul a durat o oră şi opt minute.

Premiul pentru participarea în turul doi este de 45.000 de dolari.