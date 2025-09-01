G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

US Open: Monica Niculescu se opreşte în turul doi la dublu

monica niculescu
sursa foto: Facebook/ Monica Niculescu

US Open: Monica Niculescu se opreşte în turul doi la dublu

Sportz1 Sep 0 comentarii

Perechea Monica Niculescu/Anastasija Sevastova (România/Letonia) a fost eliminată, duminică, în turul doi al probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Niculescu şi Sevastova au fost învinse de perechea favorită 9, Anna Danilina/Aleksandra Krunic (Kazahstan/Serbia), scor 6-2, 6-2. Meciul a durat o oră şi opt minute.

Premiul pentru participarea în turul doi este de 45.000 de dolari.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.