UPDATE Liviu Cocoș, prim-vicepreședintele PNL Brașov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru cumpărare și dare de influență / Control judiciar pentru șefa companiei de apă / DNA a efectuat joi percheziții la Compania de Apă Brașov, acolo unde director e liberalul

Directorul general al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut joi seară de către procurorii DNA.

UPDATE Vineri, 19 septembrie, 20:07 Liviu Cocoș, prim-vicepreședintele PNL Brașov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru cumpărare și dare de influență, conform surselor G4Media. De asemenea, judecătorii au dispus control judiciar față de Carmen Ferghete Țop, președinta companiei de apă.

El deține și funcția de prim-vicepreședinte al filialei locale PNL și este implicat într-un dosar de dare de mită, luare de mită și trafic de influență. În dosar ar fi cercetat și secretarul general al filialei PNL, Todorică Constantin Șerban, care este și consilier județean, spun surse G4Media.

”În cursul zilei de 18 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județelor Brașov și Galați, dintre care patru sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, au transmis joi, reprezentanții DNA.