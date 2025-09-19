UPDATE Conducerea Protecției Consumatorului, sub control judiciar în dosarul lui Flavius Nedelcea, secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA după ce ar fi intervenit pentru schimbarea unui șef local / DNA: A acceptat să colaboreze cu procurorii, apoi a îngreunat ancheta / Noua numire era ”agreată de factori politici, spre a servi intereselor acestora”

Flavius Nedelcea, secretar de stat din Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA după ce ar fi intervenit pe lângă șeful interimar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local al Protecției Consumatorilor, conform surselor G4Media.

UPDATE 14:50 Ioan Sebastian Hotca , șeful interimar al ANPC, și Paul Anghel, directorul general al Directiei Generale de Control și Supraveghere Piața, au fost puși sub control judiciar de procurorii DNA Timiș. Cei doi sunt acuzați că ar fi intervenit pentru schimbarea din funcție a fostei șefe a Protecției Consumatorilor Caraș-Severin. Hotca, vicepreședintele instituției, a fost numit șef interimar al ANPC după ce Cristian Popescu Piedone a fost pus sub control judiciar 60 de zile într-un alt dosar DNA. Vezi detalii aici.

, șeful interimar al ANPC, și directorul general al Directiei Generale de Control și Supraveghere Piața, au fost puși sub control judiciar de procurorii DNA Timiș. Cei doi sunt acuzați că ar fi intervenit pentru schimbarea din funcție a fostei șefe a Protecției Consumatorilor Caraș-Severin. Hotca, vicepreședintele instituției, a fost numit șef interimar al ANPC după ce a fost pus sub control judiciar 60 de zile într-un alt dosar DNA. Vezi detalii aici. UPDATE 16:14 DNA a transmis printr-un comunicat de presă că Hotca și Nedelcea ar fi schimbat-o pe șefa Protecției Consumatorilor Caraș-Severin pentru ”satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”. Mai mult, Nedelcea e acuzat de procurori că inițial a decis să colaboreze cu anchetatorii, iar apoi a avertizat părțile implicate, îngreunând ancheta. Ioan Sebastian Hotca, șeful interimar al ANPC, și Paul Anghel, directorul general al instituției, nu își mai pot exercita funcțiile pe durata controlului judiciar, conform comunicatului DNA. Citește comunicatul integral aici.

Flavius Nedelcea este secretar de stat în Ministerul Economiei din aprilie 2022. Anterior, între 2020 și 2022, a fost director comercial la SC Eden-Petroleum SRL, partener OMW Petrom. În perioada 2012 – 2020, Nedelcea a fost consilier județean în Caraș Severin, în mandatul 2000 – 2004 a fost consilier local la Reșița. A mai lucrat ca director de vânzări la Petrom.

Nedelcea este apropiat de baronul PSD Caransebeș, Ion Mocioalcă, al cărui fin, Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a fost reținut în aceeași zi cu Nedelcea și este acuzat de DNA că a luat mită, iar la domiciliul bărbatului, procurorii au găsit 28.890 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci, 96.200 de lei și 5.000 forinți. Vezi detalii aici.

Ion Mocioalcă este baronul PSD care împreună cu mai mulți apropiați a ridicat unul dintre proiectele imobiliare Eden din Capitală, unde reporterii riseproject.ro au arătat că a cumpărat un imobil și șeful DNA, Marius Voineag, pe care jurnaliștii l-au acuzat că ar fi intervenit administrativ în dosarul lui Mocioalcă.

În urma anchetei, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis ”apărarea independenţei procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție şi a reputaţiei profesionale” a lui Voineag și a procurorului de caz care a instrumentat speța lui Mocioalcă.

Comunicatul integral al DNA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 19 septembrie 2025, față de inculpatul NEDELCEA CONSTANTIN-FLAVIUS, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 19 septembrie 2025, față de inculpații:

– HOTCA SEBASTIAN IOAN, la data faptei și în prezent vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), cu atribuții de președinte, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

– PAUL ANGHEL-SILVIU, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru comiterea infracțiunii de șantaj;

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, inculpatul Hotca Sebastian Ioan la data faptelor și în prezent vicepreședinte al A.N.P.C. cu atribuții de președinte, la instigarea inculpatului Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcția de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin, într-o altă funcție de conducere în cadrul A.N.P.C., prin încălcarea dispozițiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituției.

Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12 – 31.12.2024), șase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul A.N.P.C.

În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora.

Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Anghel Paul Silviu, în calitate de director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul unei alte persoane din cadrul A.N.P.C., ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului.

Ulterior, la data de 08 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți, în scopul îngreunării cercetărilor.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații Hotca Sebastian Ioan și Paul Anghel-Silviu trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

– să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală,

– să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoana vătămată menționată în ordonanțele de dispunere a controlului judiciar;

– să nu desfășoare activitatea/atribuțiile corespunzătoare funcției de președinte al A.N.P.C., respectiv director general în cadrul A.N.P.C., în exercitarea cărora ar fi comis infracțiunile.

Celor doi inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor ce le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Celor trei inculpați li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de Procedură Penală.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.