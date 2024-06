Unul din șoferii autocarului României la EURO 2024 e un sibian care muncește în Germania / ”Chiar sunt o familie, fără exagerare. E o generație de suflet, eu așa îi văd”

Sorin Novac e unul din cei doi șoferi care îi transportă de jucătorii naționalei României în cantonamentul din Würzburg, un oraș de 127.000 de locuitori.

Fost șofer la Tursib, societatea de transport în comun a municipiului Sibiu, și fost șofer la FC Hermannstadt, Novac este cel care îi transportă pe fotbaliștii naționalei în fiecare zi, în cantonamentul german, relatează Turnul Sfatului.

”Sunt de 3 luni în Germania, am venit cu un contract de muncă. UEFA a închiriat de la firma la care lucrez aici doi șoferi, unul pentru autocar și altul pentru staff. Eu sunt șoferul pentru autocar și am fost repartizat la naționala României, este o mare onoare pentru mine”, spune Sorin Novac.

Spune că s-a apropiat de jucătorii naționalei și le-a simțit personalitatea. Spune că sunt altfel decât îi vedea înainte, la televizor.

”Sunt foarte bine montați, încrezători în ei. Ați văzut meciul de luni cu Ucraina. E o generație de suflet, chiar îi văd așa, cum a spus domnul Iordănescu. Sunt foarte uniți, se vede asta. Chiar am rămas surprins, ziceam că poate e numai la televizor, că e o familie. Dar chiar sunt o familie, fără exagerare. Inclusiv cei din federație, toată lumea e alături de ei. Chiar ziceam că fără maseuri, magazioneri, doctori, nu se poate face performanță”, ne spune Sorin Novac.

După meciul cu Ucraina i-a preluat și i-a dus în cantonament.

”I-am adus la hotel și după meciul cu Ucraina. Erau foarte bine dispuși, era și normal. Seara, cum a zis antrenorul, petrecem, dar dimineața au intrat în program fără probleme”, mai spune sibianul.

Spune că încă nu știe dacă se va întoarce în Sibiu după încheierea contractului.

”Sunt un sibian simplu și am ajuns tocmai aici. Nu am ajuns din țară în acest post de șofer al naționalei, am ajuns din Germania, datorită firmei care m-a angajat aici. Am contract pe 6 luni. După 6 luni voi trage linie și voi vedea ce decizie iau în viața”, spune Sorin Novac.

Întregul articol poate fi citit în Turnul Sfatului.