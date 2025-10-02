G4Media.ro
Uniunea Europeană doreşte consolidarea legăturilor cu Azerbaidjanul, pe care îl felicită pentru…

Uniunea Europeană doreşte consolidarea legăturilor cu Azerbaidjanul, pe care îl felicită pentru acordul de pace cu Armenia

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, au felicitat joi Azerbaidjanul pentru acordul de pace cu Armenia, facilitat de Statele Unite, şi şi-au exprimat dorinţa de a consolida legăturile cu Baku, informează agenția de știri EFE.

Von der Leyen şi Costa s-au exprimat în acest sens într-un mesaj identic pe care l-au distribuit pe reţelele sociale după ce s-au întâlnit, la Copenhaga, cu preşedintele azer, Ilham Aliev.

„Am avut astăzi o dezbatere foarte constructivă cu preşedintele Azerbaidjanului. Felicităm Azerbaidjanul pentru progresul istoric recent obţinut cu Armenia la Washington, cu sprijinul preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Este un pas important către o pace durabilă în regiune”, au scris cei doi lideri ai Uniunii Europene, transmite Agerpres.

În luna august, liderii Armeniei şi Azerbaidjanului au semnat la Casa Albă un acord facilitat de preşedintele american care stabileşte o foaie de parcurs pentru a pune capăt unei perioade de aproape patru decenii de confruntări în Caucazul de Sud.

„Armenia şi Azerbaidjan se angajează să înceteze luptele definitiv, să deschidă comerţul, să permită călătoriile, să restabilească relaţiile diplomatice şi să respecte suveranitatea şi integritatea teritorială reciprocă”, a declarat preşedintele Donald Trump, avându-i alături pe prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian, şi pe preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, cu puţin timp înainte de semnarea acordului.

Costa şi Von der Leyen au afirmat, de asemenea, joi că apreciază Azerbaidjanul „ca un partener important” şi că sunt „angajaţi să îşi întărească legăturile”.

„Vom continua să investim în conectivitatea regională – în transport, energie şi domeniul digital – prin strategia noastră ‘Global Gateway'”, au declarat cei doi lideri europeni.


