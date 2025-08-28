G4Media.ro
Ungaria interzice accesul comandantului ucrainean implicat în atacul asupra conductei Drujba, a…

Sursa foto: Facebook / Szijjártó Péter

Ungaria interzice accesul comandantului ucrainean implicat în atacul asupra conductei Drujba, a anunțat ministrul de Externe maghiar Peter Szijjarto

28 Aug

Guvernul ungar a decis să interzică accesul în ţară şi în spaţiul Schengen pentru comandantul unităţii militare ucrainene care a atacat recent conducta petrolieră Drujba, a anunţat joi, printr-un comunicat, ministrul de externe Peter Szijjarto, relatează agenţia de presă MTI, preluată de Agerpres.

Potrivit şefului diplomaţiei ungare, „cel mai recent şi grav atac aerian asupra conductei Drujba a fost un atac împotriva suveranităţii Ungariei”.

Ministrul a menţionat că Ucraina a lansat recent o serie de atacuri asupra conductei, care este crucială pentru aprovizionarea sigură cu energie a Ungariei.

„Ucraina este conştientă de faptul că această conductă Drujba este indispensabilă pentru securitatea energetică a Ungariei. Ucraina ştie foarte bine că atacurile asupra Drujba vor afecta nu atât Rusia, cât în primul rând Ungaria şi, bineînţeles, Slovacia”, a spus Szijjarto.

„Ultimul atac a fost extrem de grav. Lucrările de reparaţii au durat atât de mult, încât (Ungaria) aproape a trebuit să îşi folosească rezervele strategice sau de urgenţă”, a declarat ministrul, adăugând că „un atac împotriva suveranităţii ţării noastre nu poate trece fără consecinţe”.

Guvernul ungar va continua să „protejeze interesele naţionale, securitatea aprovizionării cu energie şi suveranitatea Ungariei”, a adăugat Szijjarto.

