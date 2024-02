Un zid din epoca de piatră descoperit pe fundul Mării Baltice „ar putea fi cea mai veche megastructură din Europa” / Oamenii de ştiinţă bănuiesc că a servit drept culoar pentru vânătorii care urmăreau turmele de reni

Un zid din epoca de piatră descoperit sub valuri în largul coastei germane a Mării Baltice ar putea fi cea mai veche megastructură cunoscută construită de oameni în Europa, spun cercetătorii, potrivit The Guardian, transmite News.ro.

Zidul, care se întinde pe aproape un kilometru de-a lungul fundului mării în Golful Mecklenburg, a fost observat din întâmplare, când oamenii de ştiinţă au operat un sistem sonar cu mai multe fascicule de pe o navă de cercetare aflată într-o excursie la aproximativ 10 km în largul mării.

O inspecţie mai atentă a structurii, numită Blinkerwall, a dezvăluit aproximativ 1.400 de pietre mai mici care par să fi fost poziţionate pentru a conecta aproape 300 de bolovani mai mari, mulţi dintre ei fiind prea grei pentru ca grupuri de oameni să-i fi putut muta.

Zidul scufundat, descris ca fiind o „descoperire palpitantă”, este acoperit de 21 de metri de apă, dar cercetătorii cred că a fost construit de vânători-culegători pe un teren situat lângă un lac sau o mlaştină, în urmă cu peste 10.000 de ani.

Deşi scopul zidului este greu de dovedit, oamenii de ştiinţă bănuiesc că a servit drept culoar pentru vânătorii care urmăreau turmele de reni.

„Când urmăreşti animalele, acestea urmează aceste structuri, nu încearcă să sară peste ele”, a declarat Jacob Geersen de la Institutul Leibniz pentru Cercetarea Mării Baltice din Warnemünde, un oraş portuar german de pe coasta baltică.

Cercetătorii scriu în Proceedings of the National Academy of Sciences că un al doilea zid, care a fost construit în paralel cu Blinkerwall, ar putea fi îngropat în sedimentele de pe fundul mării.

Alternativ, este posibil ca zidul să fi forţat animalele să intre în lacul din apropiere, încetinindu-le şi făcându-le o pradă uşoară pentru oamenii aflaţi la pândă, în canoe, înarmaţi cu suliţe sau arcuri şi săgeţi.

Pe baza dimensiunii şi a formei zidului de 971 de metri lungime, Geersen şi colegii săi consideră puţin probabil ca acesta să se fi format prin procese naturale, cum ar fi un tsunami uriaş care să fi deplasat pietrele de la locul lor sau pietrele lăsate în urmă de un gheţar în mişcare.

Dacă zidul a fost un străvechi culoar de vânătoare, probabil că a fost construit acum mai mult de 10.000 de ani şi a fost scufundat odată cu creşterea nivelului mării în urmă cu aproximativ 8.500 de ani.