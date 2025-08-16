Carlos Alcaraz își continuă seria bună și este în semifinale la Cincinnati după victoria cu Rublev

Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) l-a învins, vineri, pe sportivul rus Andrei Rublev (locul 11 ATP) și s-a calificat în semifinalele turneului de 1000 de puncte de la Cincinnati, continuându-și forma bună.

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, a trecut de Rublev (27 de ani) la capătul a două ore și 17 minute, care au cuprins trei seturi: 6-3, 4-6, 7-5.

În penultimul act al competiției, Carlos Alcaraz îl va înfrunta pe germanul Alexander Zverev (locul 3 ATP), care a trecut de americanul Ben Shelton, scor 6-2, 6-2.

Cealaltă semifinală îi aduce în prim-plan pe surpriza venită din calificări, francezul Terence Atmane (locul 136 ATP), și pe Jannik Sinner, liderul ierarhiei.

Dacă Alcaraz și Sinner vor reuși să treacă de adversarii din semifinale, se vor întâlni din nou într-o finală după cea de la Wimbledon din urmă cu o lună. Atunci învingător ieșea Sinner la capătul unui super-meci.