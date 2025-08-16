UPDATE Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski și lideri europeni din NATO, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC / Zelenski nu a comentat încă public rezultatul summitului

Preşedintele american Donald Trump i-a informat sâmbătă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi pe mai mulţi lideri europeni despre rezultatele întâlnirii sale din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, potrivit AFP, transmite Agerpres.

Convorbirea telefonică între Trump şi Zelenski s-a desfăşurat în timpul revenirii liderului american la Washington, la bordul Air Force One.

Ulterior, Trump a discutat cu preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte, convorbirea durând ”puţin peste o oră”, conform sursei citate.

Întâlnirea din Alaska între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

În declaraţia de presă de la finalul summitului, preşedintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.

Donald Trump a anunţat că doreşte să se consulte cu liderii europeni şi cu Zelenski. ”Până la urmă depinde de ei”, a spus liderul de la Casa Albă. De partea sa, liderul de la Kremlin a menţionat acorduri despre care a susţinut că ar putea constitui un punct de pornire pentru soluţionarea conflictului militar din Ucraina.

Zelenski nu a comentat încă public rezultatul summitului

Au trecut mai bine de șase ore de când președinții Putin și Trump și-au încheiat întâlnirea, dar de la Kiev nu a venit încă nicio reacție.

Volodimir Zelenski, care nu a fost invitat la summit, nu a făcut deocamdată niciun comentariu public.

După o întâlnire cu liderii europeni, miercuri, Donald Trump a promis că primul său apel după discuțiile din Alaska va fi către președintele ucrainean.

Într-un interviu acordat după summit, Trump l-a îndemnat pe Zelenski să „facă un acord”.