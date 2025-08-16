G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

UPDATE Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski și lideri europeni din…

Air Force One summit Trump Putin Alaska
Sursa foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

UPDATE Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski și lideri europeni din NATO, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC / Zelenski nu a comentat încă public rezultatul summitului

Articole16 Aug 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump i-a informat sâmbătă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi pe mai mulţi lideri europeni despre rezultatele întâlnirii sale din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, potrivit AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Convorbirea telefonică între Trump şi Zelenski s-a desfăşurat în timpul revenirii liderului american la Washington, la bordul Air Force One.

Ulterior, Trump a discutat cu preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte, convorbirea durând ”puţin peste o oră”, conform sursei citate.

Întâlnirea din Alaska între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

În declaraţia de presă de la finalul summitului, preşedintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.

Donald Trump a anunţat că doreşte să se consulte cu liderii europeni şi cu Zelenski. ”Până la urmă depinde de ei”, a spus liderul de la Casa Albă. De partea sa, liderul de la Kremlin a menţionat acorduri despre care a susţinut că ar putea constitui un punct de pornire pentru soluţionarea conflictului militar din Ucraina.

Zelenski nu a comentat încă public rezultatul summitului

Au trecut mai bine de șase ore de când președinții Putin și Trump și-au încheiat întâlnirea, dar de la Kiev nu a venit încă nicio reacție.

Volodimir Zelenski, care nu a fost invitat la summit, nu a făcut deocamdată niciun comentariu public.

După o întâlnire cu liderii europeni, miercuri, Donald Trump a promis că primul său apel după discuțiile din Alaska va fi către președintele ucrainean.

Într-un interviu acordat după summit, Trump l-a îndemnat pe Zelenski să „facă un acord”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un contrast uriaș între întâlnirea lui Trump cu Putin și cea cu Zelenski din Oval Office – oficial ucrainean

Articole16 Aug • 911 vizualizări
0 comentarii

LIVE BREAKING Summitul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat fără vreun rezultat concret privind Ucraina / Donald Trump: „Nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord” / După summit, președintele SUA îl îndeamnă pe Zelenski să „încheie un acord”

Articole15 Aug • 22.745 vizualizări
16 comentarii

În ziua întâlnirii lui Trump cu Putin, loviturile ruse în Ucraina continuă / Zelenski: În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și acest lucru spune multe

Articole15 Aug • 166 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.