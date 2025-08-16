Cod portocaliu de caniculă în vestul ţării. Bucureştiul şi alte 21 de judeţe, sub Cod galben

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 16 judeţe şi municipiul Bucureşti, valabile sâmbătă, între orele 12:00 şi 21:00, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

De asemenea, meteorologii au mai emis o atenţionare Cod galben de caniculă pentru cinci judeţe şi Bucureşti, valabilă duminică în acelaşi interval orar.

Astfel, conform avertizării Cod portocaliu, sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, unde disconfortul termic va fi accentuat şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade.

Totodată, valul de căldură se va menţine în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, unde va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul ţării.

Sunt vizate de atenţionarea Cod galben judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Mureş, Alba, Hunedoara, Sibiu, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov şi Capitala.

Duminică (17 august), în sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade.

Va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de caniculă în judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti.