Un viceprimar al municipiului Buzău propune evaluarea psihologică a candidaţilor la alegeri / ”Cetăţenii să aibă garanţia că sunt echilibraţi şi sănătoşi”

Viceprimarul municipiului Buzău, Oana Matache, a lansat o propunere potrivit căreia toţi candidaţii care participă la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale să fie evaluaţi de specialişti din punct de vedere psihologic, astfel încât cetăţenii cărora li se cere girul prin vot, să aibă siguranţa că sunt echilibraţi şi sănătoşi, transmite Agerpres.

Concret, aceasta propune un proiect de lege şi o dezbatere cu specialiştii privind evaluarea psihologică a tuturor persoanelor care vizează o funcţie publică, respectiv candidaţii care se înscriu în cursele electorale.

„Proiect de lege. Propun evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare, locale. Până când să stea soarta unei ţări la mâna unor patologii, a unor oameni cu clare tulburări de personalitate, histrionici, narcisişti , bipolari? (…) Pe baza pregătirii sale în ştiinţe clinice şi politice, Renshon a dezvoltat o teorie care permite publicului să evalueze mai bine candidaţii la preşedinţie. Teorie ce ar putea fi urmată. Iar până atunci, aş invita la dezbateri şi psihologi cu vastă experienţă să pună întrebări candidaţilor (…)”, a postat pe pagina sa de Facebook Oana Matache.

Potrivit reprezentantului administraţiei locale, reacţiile şi discursurile candidaţilor s-au degradat de-a lungul timpului iar cetăţenii cărora li se solicită votul ar trebui să cunoască dacă viitorii aleşi dau dovadă de echilibru în tot ceea ce spun.

„Consider că este un factor esenţial, aşa cum spre exemplu cadrele didactice sunt evaluate periodic pentru că sunt în contact cu partea tânără a populaţiei noastre, cu copii şi cu adolescenţii, cu atât mai mult consider că oamenii care sunt în poziţii de decizie, care decid până la urmă soarta a milioane de oameni trebuie evaluaţi din acest punct de vedere, pentru ca cetăţenii care îi votează să aibă garanţia că totuşi ceea ce spun, ce promit şi tot tabloul pe care îl construiesc în jurul lor este totuşi pe o bază echilibrată. Acum există şi foarte multă manipulare prin social-media, foarte multe fake-news-uri şi toată partea ce ţine de personalitatea unui om poate fi transformată şi răstălmăcită în foarte multe feluri, astfel că ar trebui să avem o garanţie din punct de vedere al unor specialişti că lucrurile sunt ok cu oamenii care merg să ne reprezinte. Cred că aţi văzut în ultimii ani că s-a ajuns la un grad mare de degradare din punct de vedere al persoanelor care ne reprezintă şi în Parlament şi cât de mult scăzut nivelul discuţiilor, ce reacţii necontrolate au oamenii care vin în faţa noastră să ne propună să ne reprezinte la cel mai înalt nivel. Consider că ar fi o măsură de bun augur pentru a avea noi cetăţenii garanţia că cei care ne reprezintă sunt sănătoşi şi echilibraţi”, a declarat, pentru AGERPRES, viceprimarul municipiului Buzău.

Oana Matache se află la cel de-al doilea mandat de viceprimar, completând garnitura de conducere a administraţiei locale alături de viceprimarul Ionuţ Sorin Apostu (PSD) şi primarul Constantin Toma (PSD).