Un turist german s-a accidentat pe munte, are fractură la picior / Acțiune de salvare a salvamontiștilor maramureșeni
Salvatorii montani maramureşeni au intervenit, duminică după amiază, pentru recuperarea unui turist german care a urcat pe munte cu motocicleta, accidentându-se la un picior, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Acţiunea de salvare la care participă Salvamont Maramureş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş, se desfăşoară duminică după amiază, în zona Repedea din munţii Maramureşului. Salvatorii intervin pentru acordarea primului ajutor, extragerea şi transportul unui motociclist german care a suferit o fractură la picior.
„Apelul venit prin 112 de la un turist care ne-a semnalat faptul că, la coordonatele oferite graţie localizării făcute de STS România se află o persoană care nu se mai poate deplasa şi are nevoie de ajutor de urgenţă. Salvatorii montani s-au deplasat cu ambulanţa montană Salvamont în zona menţionata şi după ce îi vor acorda primul ajutor, vor extrage şi vor transporta victima la baza muntelui unde va fi preluată de echipajele medicale solicitate în sprijin”, informează, la ora transmiterii acestei ştiri, Salvamont Maramureş.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Şapte ucraineni au fost salvaţi din Munţii Maramureşului de către salvamontişti şi poliţişti de frontieră de la Valea Vişeului / Unul dintre ei, rănit la genunchi, a fost predat unui echipaj medical / Misiunea a durat patru ore
Salvamont Maramureş reia acţiunea de căutare a doi ucraineni, după ce joi salvatorii au fost direcţionaţi într-o zonă greşită, de către o femeie din Ucraina
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.