Un turist german s-a accidentat pe munte, are fractură la picior /…

sursa foto: facebook/ salvamont maramures

Un turist german s-a accidentat pe munte, are fractură la picior / Acțiune de salvare a salvamontiștilor maramureșeni

Salvatorii montani maramureşeni au intervenit, duminică după amiază, pentru recuperarea unui turist german care a urcat pe munte cu motocicleta, accidentându-se la un picior, transmite News.ro.

Acţiunea de salvare la care participă Salvamont Maramureş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş, se desfăşoară duminică după amiază, în zona Repedea din munţii Maramureşului. Salvatorii intervin pentru acordarea primului ajutor, extragerea şi transportul unui motociclist german care a suferit o fractură la picior. 

„Apelul venit prin 112 de la un turist care ne-a semnalat faptul că, la coordonatele oferite graţie localizării făcute de STS România se află o persoană care nu se mai poate deplasa şi are nevoie de ajutor de urgenţă. Salvatorii montani s-au deplasat cu ambulanţa montană Salvamont în zona menţionata şi după ce îi vor acorda primul ajutor, vor extrage şi vor transporta victima la baza muntelui unde va fi preluată de echipajele medicale solicitate în sprijin”, informează, la ora transmiterii acestei ştiri, Salvamont Maramureş.

