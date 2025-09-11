Un tânăr din Bihor și-a legat părinții adoptivi de mâini și de picioare și le-a furat banii, bijuteriile și mașina din curte, ajutat de un tovarăș

Un tânăr de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar un altul, de 22 de ani, din Oradea, a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, după ce, în noaptea de marţi spre miercuri, cu fața acoperită, au intrat peste părinții adoptivi ai celui din urmă, i-au amenințat, le-au legat mâinile și picioarele și au fugit cu 3.500 de euro, bijuterii, telefoane și mașina din curte, relatează ebihoreanul.ro

Poliţia Bihor anunță că incident s-a produs miercuri, în jurul orei 02:00, în localitatea Fughiu. Cei doi tineri au sărit gardul, au intrat în locuință și i-au trezit cu brutalitate pe cei doi soți, în vârstă de 69 și 63 de ani. Sub amenințarea cu bătaia, victimele au fost legate de pat și constrânse să spună unde țin banii.

„Au plecat din casă cu 3.500 de euro, două telefoane mobile și diverse bijuterii”, au precizat anchetatorii.

Din curte, tâlharii au furat și un autoturism, pe care tânărul de 22 de ani l-a condus fără permis, abandonându-l ulterior în Oradea. Paguba totală este estimată la 30.000 de lei, din care polițiștii au reușit să recupereze circa 25.000 de lei.

În urma agresiunii, bărbatul de 69 de ani de ani a suferit leziuni care nu necesită pentru vindecare zile de îngrijiri medicale.

Băiatul său adoptiv a fost prins în Oradea la mai puțin de 30 de minute de la sesizarea faptei. Pe numele lui a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, prin care i se interzice să se apropie la mai puțin de 200 de metri de victime sau de locuința acestora. Totodată, Kovacs a fost reținut pentru 24 de ore, iar joi, Judecătoria Oradea a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, măsură pe care o mai poate contesta la Tribunalul Bihor. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro