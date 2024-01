Un sucevean întors din străinătate s-a apucat să repare un drum județean / ”Suntem uitați de lume, e drum județean numai cu numele” / Șoseaua nu a fost asfaltată niciodată

Alin Blanariu, în vârstă de 42 de ani, din satul Bereşti, comuna Hănţeşti, a devenit eroul neoficial al comunităţii, după ce, împreună cu un alt localnic, a luat iniţiativa de a umple gropile de pe drum cu lopata şi târnăcopul, într-o încercare disperată de a-şi proteja maşina, relatează Ziarul de Iași.

Exasperat de situaţie, Blanariu pregăteşte o petiţie semnată de consăteni, pe care intenţionează să o înmâneze Consiliului Judeţean Suceava, cerând intervenţia imediată în rezolvarea problemelor de pe DJ 208B.

Spune că s-a întors acasă după ani petrecuți în străinătate, se lovește zilnic de starea acestui drum.

”Zilele trecute era apă prin gropi, nu am realizat și era să îmi rup mașina în două. Așa am decis să iau lopata și târnăcopul și să mă apuc să umplu aceste gropi. Aici, la Berești, suntem uitați de lume, e drum județean numai cu numele”, și-a spus nemulțumirea bărbatul.

Primarul comunei Hănțești, Daniel Olariu, susține că nu are ce face, e vorba de un drum județean. ”În Berești, în sat, am accesat două finanțări și am asfaltat mai bine de 2 kilometri. În rest, între localități, nu am mai avut cum asfalta, este drum județean și în administrarea Consiliului Județean”. Primarul spune că din 2012, de când este pe funcție, a făcut 20 de adrese către Consiliul Județean cu privire la DJ 209B.

De fiecare dată i s-a transmis că includerea drumului pe lista de investiții este avută în vedere, dar totul depinde de fondurile de investiții și priorități.