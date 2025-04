Un start-up din Texas susține că a reușit să readucă la viață celebrul lup preistoric, stârnind controverse în lumea științifică

Trei lupi mici cu blana albă ca zăpada: este greu de imaginat că acești canini adorabili sunt animale reîntoarse din preistorie. Dar aceasta este afirmația unei companii americane al cărei proiect de reînviere a speciilor dispărute provoacă agitație în lumea științifică, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Săptămâna aceasta, start-up-ul texan Colossal a reușit o lovitură publicitară majoră prin publicarea unor imagini cu ceea ce descrie drept „canis dirus” foarte tineri, lupi gigantici din America de Nord care au dispărut în urmă cu peste 12.000 de ani.

After more than 10,000 years, the dire wolf has been brought back from extinction. But how was it done? In this video, hear directly from the pioneering scientists who turned the impossible into reality, and discover the first two critical steps: recovering viable ancient DNA and… pic.twitter.com/TvgYG0KmaE

„Pentru prima dată în istoria omenirii, Colossal a reușit să restaureze o specie care altădată eradicată”, susține compania. Fotografiile și înregistrările video ale acestor trei mici „dire wolf” – un alt nume dat speciei – au inundat rețelele de socializare și au zguduit comunitatea științifică, împărțită între entuziasm și scepticism.

„Aceste afirmații sunt foarte exagerate”, a declarat pentru AFP Alan Cooper, un specialist în biologie evolutivă care a studiat ADN-ul “canis dirus”. „Este ca și cum ți-aș pune câteva gene de Neanderthal, care te-ar face mai păros și mai musculos, și te-aș numi „Neanderthal”. Ai fi la un milion de mile de un Neanderthal, ai fi un om păros”.

„Ei au creat un animal care are caracteristicile fenotipice ale lupului preistoric, dar nu un lup preistoric”, este de acord ecologista americană Lisette Waits, care recunoaște totuși un “progres important”.

Botezați Romulus și Remus, cu referire la mitologia romană, și Khaleesi, o aluzie la serialul de succes „Games of Thrones” care a făcut celebră această specie dispărută, acești pui au fost concepuți cu ajutorul unor tehnologii genetice inovatoare.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.

The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH

— Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025