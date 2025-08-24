G4Media.ro
FOTO: Facebook DSU

Incendiu de vegetaţie uscată, materiale plastice şi cauciucuri, la ieşirea din Craiova / Din cauza fumului dens a fost transmis un mesaj RO-Alert / Nu se impune evacuarea persoanelor care locuiesc în apropiere

Un incendiu de vegetaţie uscată, materiale plastice şi cauciucuri a izbucnit, duminică, la ieşirea din Craiova, iar populaţia din zonă a primit mesaj RO-Alert din cauza fumului dens. Pompierii au precizat că nu se impune evacuarea persoanelor care locuiesc în apropiere, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, duminică, cu privire la faptul că a izbucnit un incendiu de vegetaţie uscată, materiale plastice, cauciucuri în  zona Aeroclubulu, ieşirea din Craiova spre Podari. La faţa locului s-au deplasat patru autospeciale cu apă şi spumă şi un echipaj medical.

Pompierii au precizat că suprafaţa afectată ar fi de şapte hectare.

La faţa locului s-a deplasat si comandantul Detaşamentului 1 de Pompieri Craiova pentru coordonarea intervenţiei, ţinând cont că sunt şi case în apropiere.

De asemenea, din cauza fumului dens, a fost transmis şi mesaj de avertizare a populaţiei din zonă, prin sistemul RO- Alert.

”La acest moment, incendiul este localizat, astfel că extinderea flăcărilor la vecinătăţi a fost eliminată. Nu s-a impus măsura evacuării persoanelor din zonă. Până în acest moment nu au fost cazuri medicale”, au transmis pompierii.

