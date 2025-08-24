VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi într-o fabrică de mobilă din Baia Mare / ”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, cerea recent vicepreședintele AUR Dan Tănasă

Un scandal a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă între mai multe persoane angajate la o fabrică de mobilă din Baia Mare. Conflictul ar fi izbucnit spontan între muncitorii români și nepalezi, scrie vasiledale.ro.

Primii care au intervenit au fost agenții de pază ai societății comericiale. Aceștia au și alertat poiția. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Echipajele Poliției de la ordine publică au fost sesizate de o firmă de pază despre faptul că la o societate comercială din Baia Mare a izbucnit un conflict spontan între mai mulți angajați.

La fața locului polițiștii au identificat persoanele implicate și au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea liniștii și ordinii publice.

„Astă-noapte, în jurul orei 00.10, polițiștii din Baia Mare au fost solicitați, prin apel unic de urgență 112, de către un tânăr, să intervină pentru aplanarea unei stări conflictuale.

De urgență, polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit că în incinta unei societăți comerciale, între mai mulți angajați, pe fondul unor discuții în contradictoriu, a izbucnit un conflict.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice și continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale”, au precizat reprezentanții IPJ Maramureș.

Niciunul dintre românii și nepalezii implicați în conflict nu vor să depună plângeri la Poliție, potrivit surselor G4Media.

Context

Conflictul dintre muncitorii români și cei nepalezi de la Baia Mare vine în contextul în care vicepreședintele partidului extremist AUR, Dan Tanasă, a avut recent un discurs anti-imigranți.

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a cerut deputatul AUR, Dan Tanasă, pe pagina sa de Facebook.

Dan Tănasă a susținut recent în Parlament că România nu trebuie să mai primească imigranți, iar el personal nu vrea să vadă „picior de azilant și de refugiat în România”.

Replica a venit atunci de la Mohammad Murad, deputat AUR, care de la tribună a povestit cum la 17 ani a venit în România la studii și dacă atunci cineva ar fi spus „nu vrem străini”, nu ar fi ajuns medic, la fel ca alți 5.000 de medici arabi care muncesc în spitalele din România pentru a salva vieți.

„Sunt 5-6 milioane de români care simt la fel ca mine acum. Cum ar fi să se comporte italianul sau spaniolul sau neamțul așa cu românii?”, a adăugat deputatul AUR Mohammad Murad.

Vicepreședintele AUR Dan Tanasă a spus de la tribuna parlamentului că i ”se rupe sufletul de cei care au de suferit, pe unde au ei de suferit”.

„Dar noi am jurat credință patriei noastre, România. Noi am jurat să lucrăm la prosperitatea poporului român, n-am jurat să aducem cât mai mulți azilanți în România. Eu, spre exemplu, nu vreau să văd picior de azilant și de refugiat în România. Niciunul, fraților! (…) România are deja multiculturalism. Nu avem nevoie de refugiați, nu avem nevoie de azilanți”, a completat Tanasă.