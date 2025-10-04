Guma de mestecat care detectează gripa, o posibilă alternativă la exsudatul nazal

Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască tampoanele nazale, cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de diagnostic. Cercetătorii au conceput un senzor molecular capabil să elibereze o aromă specifică atunci când intră în contact cu virusul gripal, idee care ar putea transforma modul în care se face screeningul la domiciliu pentru această boală, transmite News.ro.

Un articol, publicat miercuri, în revista ACS Central Science, descrie un senzor care eliberează timol (compus prezent în cimbru, cu gust intens, uşor mentolat), atunci când detectează o enzimă virală esenţială – neuraminidaza (enzima marcată cu „N” în subtipurile de gripă, precum H1N1). Virusurile gripale folosesc neuraminidaza pentru a pătrunde în celulele gazdă.

Cercetătorii au creat o moleculă specială care imită ţinta naturală a enzimei virale şi au adăugat la ea timol. Astfel, atunci când virusul intră în contact cu această moleculă, enzima acestuia o descompune şi eliberează timolul, care se simte imediat pe limbă.

Testele de laborator au arătat că, în probe de salivă recoltate de la pacienţi cu gripă, senzorul a eliberat timol în mai puţin de 30 de minute. În plus, testele efectuate pe celule umane şi de şoarece au arătat că senzorul nu a produs efecte toxice şi nu a modificat modul în care acestea funcţionează.

Cercetătorii estimează că vor putea începe studii clinice pe oameni în următorii doi ani, pentru a verifica dacă „gustul gripei” poate fi detectabil atât în faza precoce, cât şi după instalarea simptomelor.

Scopul acestei abordări este de a completa metodele actuale de diagnostic. Testele PCR pe exsudat nazal rămân foarte precise, dar sunt costisitoare şi necesită timp, în timp ce testele rapide la domiciliu, similare celor pentru Covid-19, sunt accesibile, dar nu depistează infecţiile înainte de apariţia simptomelor. În schimb, un test pe bază de gumă sau pastilă ar putea fi folosit cu uşurinţă, inclusiv de persoane aflate în medii cu risc ridicat, contribuind la prevenirea transmiterii virusului înainte de debutul manifestărilor clinice.

Autorii au depus deja cererea de brevet la Oficiul European de Brevete. Tehnologia se află în prezent într-o fază experimentală şi nu este disponibilă pentru utilizare clinică.