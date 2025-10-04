Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide: ”Este o cratiță comună, în care fiecare bagă lingura cât poate de adânc”

Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-partidul extremist AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide, într-un comunicat de presă transmis vineri: ”Este o cratiță comună, în care fiecare bagă lingura cât poate de adânc”, spune Târziu.

„Subvențiile pentru partide și întreținerea unui Parlament supradimensionat reprezintă o imoralitate strigătoare la cer. România are nevoie de reforme curajoase, nu de sinecuri și risipă”, mai spune acesta.

Târziu mai amintește de românii care trăiesc ”la limita subzistenței, unde prețurile la alimente și energie cresc într-un ritm amețitor, salariile stagnează, iar taxele și impozitele sunt tot mai apăsătoare, clasa politică își permite un privilegiu greu de justificat: finanțarea partidelor politice din bani publici și întreținerea unui Parlament supradimensionat, contrar voinței exprimate la referendum”.

Claudiu Târziu, co-fondator al partidului extremist AUR din care a plecat în urma scindării de George Simion, menționează un raport Expert Forum privind cheltuiala banilor publici de către partidele politice:

”Potrivit raportului Expert Forum, în primele 9 luni din 2024, partidele politice au încasat 173 de milioane de lei de la bugetul de stat. Până la sfârșitul anului, suma va depăși 284 de milioane de lei.

Departe de a fi utilizate pentru consolidarea democrației, aceste sume ajung în cea mai mare parte la capitolul „presă și propagandă” și la întreținerea unor aparate de partid paralele cu instituțiile statului”, se arată în comunicat.

„Este scandalos ca românii să plătească, prin taxe și impozite, salariile unor activiști de partid și campanii de propagandă politică. Acești bani ar fi trebuit să ajungă în spitale, în școli, în infrastructură sau în proiecte sociale. În schimb, ei se duc pe luxul partidelor, care își cumpără imagine, privilegii și loialități. Contribuabilul ajunge astfel să finanțeze manipulare a la care este supus”, a declarat Claudiu Târziu.

”Opt partide majore sug, an de an, bani din bugetul public. Este o cratiță comună, în care fiecare bagă lingura cât poate de adânc”, mai spune europarlamentarul Claudiu Târziu.

Europarlamentarul amintește și de referendumul din 2009, atunci când românii au votat reducerea numărului de parlamentari la 300:

„Este revoltător ca la 16 ani după acel referendum, votul românilor să fie complet ignorat. România, cu 19 milioane de locuitori, nu are nevoie de aproape 500 de parlamentari. Țări cu populații similare sau chiar mai mari, precum Polonia sau Spania, au parlamente mai restrânse și mai eficiente. Actualul număr nu reflectă o nevoie democratică, ci doar dorința partidelor de a multiplica sinecuri și privilegii”, a spus Târziu.

În același comunicat Târziu cere ”eliminarea subvențiilor de la buget pentru partide”, pentru ca acestea să se finanțeze exclusiv din cotizații și donații, și reducerea numărului de parlamentari la 300:

„Până când aceste două reforme nu vor fi puse în aplicare, orice discurs despre responsabilitate politică, reformă sau respect față de cetățeni nu este altceva decât ipocrizie. Politicienii trebuie să înceteze să mai trăiască din banii poporului pe care îl sărăcesc și să accepte verdictul urnelor”, a conchis președintele partidului Acțiunea Conservatoare.