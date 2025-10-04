Wikipedia nu a murit, dar inteligența artificială ridică provocări majore – studiu din Marea Britanie

Wikipedia supraviețuiește, cel puțin pentru moment, erei inteligenței artificiale (AI), potrivit unui nou studiu realizat de King’s College London din Regatul Unit.

Enciclopedia gratuită, bazată pe internet, lansată în 2001, a fost mult timp subiectul unor previziuni apocaliptice, care sugerau moartea iminentă a Wikipedia din cauza creșterii instrumentelor de inteligență artificială precum ChatGPT.

Distanțându-se de aceste previziuni negative, studiul arată că oamenii încă folosesc Wikipedia, observând în același timp că scraping-ul AI – colectarea pe scară largă a datelor de pe site-uri web – și schimbările în modul în care utilizatorii accesează informațiile reprezintă provocări pentru platformă.

Publicat în revista Association for Computing Machinery (ACM) Collective Intelligence, articolul a analizat 12 ediții în limba Wikipedia – șase cu acces ChatGPT și șase fără – din ianuarie 2021 până în ianuarie 2024.

Oamenii de știință nu au observat nicio scădere a activității Wikipedia în timpul celor 36 de luni. De fapt, ei au constatat o creștere a numărului de pagini vizualizate și de vizitatori în toate edițiile lingvistice, deși creșterea a fost mai mică în limbile în care ChatGPT era disponibil.

În ciuda acestui fapt, studiul nu a găsit nicio dovadă că ChatGPT a redus numărul de ediții sau de editori pe Wikipedia.

Cercetătorii au remarcat, de asemenea, mai multe limitări, cum ar fi posibilitatea ca unii utilizatori să ocolească restricțiile ChatGPT folosind rețele private virtuale (VPN), iar studiul nu a luat în considerare popularitatea ChatGPT în diferite țări.

Aceste constatări se aliniază cu cercetările anterioare privind inteligența artificială și Wikipedia, care arată un trafic constant pe enciclopedia liberă, subliniind în același timp unele provocări semnificative pentru viitorul platformei.

În timp ce datele contestă ideea morții Wikipedia, cercetătorii subliniază, de asemenea, că enciclopedia se confruntă cu dificultăți serioase.

„Dezvoltatorii de inteligență artificială își lasă scraperele libere pe Wikipedia pentru a le antrena pe date de înaltă calitate, crescând traficul la niveluri la care serverele Wikipedia se luptă să țină pasul”, a declarat Elena Simperl, profesor de informatică la King’s și co-director al Institutului King’s pentru Inteligență Artificială.

Simperl a remarcat, de asemenea, că conținutul generat de inteligența artificială se inspiră adesea din Wikipedia fără să o crediteze, deturnând traficul web de la enciclopedia online.

În acest sens, colegul lui Simperl și primul autor al studiului, Neal Reeves, a făcut apel la un „nou contract social” între companiile de inteligență artificială și Wikipedia, unul în care platforma ar putea menține controlul asupra conținutului său, permițând în același timp utilizarea acestuia pentru instruirea inteligenței artificiale.

Articolul a fost publicat în aceeași zi în care Wikimedia Deutschland, filiala germană a fundației care administrează Wikipedia, a anunțat Wikidata Embedding Project – o nouă bază de date menită să faciliteze accesul utilizatorilor, și în special al modelelor AI, la conținutul Wikipedia.

Datorită acestui sistem, dezvoltatorii de inteligență artificială vor putea utiliza cunoștințe verificate de editorii Wikipedia, în loc să se bazeze exclusiv pe căutarea aleatoare în pagini.