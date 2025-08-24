Drapelele care împart străzile: valul de patriotism din Anglia ridică și semne de întrebare

Pe străzile din sud-vestul Birminghamului, aproape fiecare stâlp de iluminat poartă un drapel, fie crucea Sfântului George, fie Union Jack. Fenomenul, început în iulie la Weoley Castle, s-a extins rapid spre Manchester, Newcastle, Norwich sau Worcester, relatează BBC.

Inițiativa a fost lansată de grupul Weoley Warriors, apărut după ce o elevă de 12 ani a fost împiedicată să poarte o rochie cu Union Jack la „ziua culturii” din școala ei. Grupul, cu pagini active pe Facebook și TikTok și o campanie de crowdfunding care a strâns deja aproape 14.000 de lire, spune că vrea să „redea mândria de a fi englez”.

Însă nu toată lumea e convinsă de bunele intenții. În timp ce unii localnici văd gestul ca pe o dovadă de unitate și patriotism, alții cred că drapelele au fost „confiscate de extremă dreaptă”, amintind de conexiunile dintre o campanie similară, Operation Raise the Colours și grupări ca Britain First sau English Defence League.

Sociologii atrag atenția că proliferarea drapelelor reflectă o frustrare socială și economică mai profundă: nemulțumirea față de guvern, teama de scăderea nivelului de trai, sentimentul că oamenii obișnuiți nu mai sunt ascultați. „Când nu ai mijloace formale de protest, ridici un steag. Vrei ca ceilalți să te observe”, explică Ellis Cashmore.

Dar într-o țară unde St George’s Cross și Union Jack au fost folosite și ca simboluri ale xenofobiei, reacțiile sunt amestecate. Unii britanici spun că se simt intimidați, iar primarul Andy Burnham avertizează că „steagurile pot fi o sursă de confruntare”. În schimb, lideri conservatori consideră eliminarea lor de pe stâlpi „rușinoasă”.

Între timp, poliția investighează cazurile de vandalizare a sensurilor giratorii vopsite în roșu și alb. Nu e clar dacă acest val de „patriotism stradal” va fi trecător sau va rămâne o prezență constantă, ca în multe cartiere americane.

Cert e că, între mândrie națională, nemulțumire economică și tensiuni identitare, drapelele au devenit mai mult decât simple bucăți de pânză sunt o oglindă a unei Mari Britanii divizate.