Un sfert dintre părinţii germani sunt îngrijoraţi că nu vor putea acoperi nevoile de bază ale familiei, arată un sondaj de opinie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Părinţii germani sunt tot mai îngrijoraţi cu privire la finanţele lor, un sfert dintre aceştia nutrind temerea că nu vor mai putea acoperi nevoile de bază ale familiei, precum întreţinerea locuinţei, căldura şi mâncarea, potrivit unui nou sondaj de opinie, informează marţi agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cifrele au crescut cu 25% de la 15% la începutul anului, arată sondajul de opinie comandat de organizaţia pentru protecţia copiilor Save the Children. Sondajul a fost realizat în august de institutul de sondare a opiniei publice Forsa pe un eşantion de 1.003 părinţi de minori pe întreg teritoriul Germaniei.

În rândul gospodăriilor cu un venit net lunar sub 3.000 de euro, 57% a exprimat îngrijorări serioase şi foarte serioase în legătură cu asigurarea nevoilor de bază, în creştere cu 21% în raport cu ianuarie.

Eric Grosshaus de la Save the Children a îndemnat la îmbunătăţirea actualului acord de coaliţie din Germania, subliniind că multe dintre măsurile menite să combată sărăcia în rândul copiilor rămân vagi sau fragmentare.