Un salvamar din Veneția a fost amendat cu 1.032 de euro, după ce a salvat o femeie / Nu ar fi anunțat la timp evenimentul / „A fost aproape tot salariul meu” / ”Fiica persoanei salvate s-a oferit să plătească, dar am refuzat: o chestiune de principiu”

Saverio Amato, un salvamar de 44 de ani din Sicilia, a fost amendat cu 1.032 de euro de căpitănia portului Cavallino-Treporti, din provincia Veneția. Motivul: nu a semnalat în timp util situația de pericol Gărzii de Coastă prin apelul 1530, în timp ce salva viața unui bărbat, scrie Corriere della Sera.

„Dacă m-aș întoarce, aș face ceea ce am făcut de o mie de ori”, spune el.

A salvat pe plaja Ca’ Savio viața unei turiste străine în vârstă de 70 de ani, care era în pericol de înec. Evenimentul s-a petrecut la începutul lunii septembrie, iar mediatizarea a stârnit un cor de proteste. Președintele regiunii Veneto, Luca Zaia, a intervenit și el în acest caz, subliniind că salvamarul fusese amendat „pentru lipsă de documente”.

„În timpul pregătirii pentru a deveni salvamar suntem învățați să evaluăm tipul de urgență, contextul, starea persoanei, gravitatea și multe altele. În cazul unei intervenții de prim ajutor, apelăm întotdeauna numărul de urgență 118, în timp ce în cazul unei persoane dispărute pe mare, apelăm mai întâi paza de coastă. În primul caz, întocmim un dosar pe care îl trimitem la căpitănia portului în termen de 24 de ore de la incident”, spune el.

Căpitănia a dat amenda pentru că s-ar fi întârziat raportul.

„Salvam o persoană. Nu ne puteam permite să pierdem minute și secunde prețioase. Situația era critică deoarece doamna era inconștientă și băuse multă apă. Împreună cu personalul medical am stabilizat-o și a intervenit elicopterul, care a transportat-o apoi la spital. Mă pregăteam să sun la căpitănia portului, dar m-au anticipat spunându-mi că ar fi trebuit să îi contactăm imediat după apelul la urgențe. Am încercat să ne explicăm motivele, dar în cele din urmă mi-au aplicat o amendă, 1 032 de euro pentru că am salvat viața unei persoane”, povestește el acum.

El spune că este salvamar de 30 de ani dintre care 18 a făcut această activitate în Veneto.

”Cunosc profesia ca-n palmă și totuși eu și colegii mei nu mai suntem împăcați cu situația. Înainte de a pune un pansament, de a interveni în apă, trebuie să ne gândim de două ori. Pentru că pentru orice poți primi o sancțiune. Înțeleg legislația, dar viața umană primează”, mai spune salvamarul.

El spune că a ținut legătura cu familia victimei și că familia ei s-a oferit să plătească amenda.

”Mi-au mulțumit. Fiica în special, vizibil emoționată, s-a oferit să plătească amenda pentru mine, dar atât eu, cât și colegii mei i-am spus că nu există așa ceva. Este o chestiune de principiu”, a mai spus el.