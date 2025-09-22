G4Media.ro
Un profesor de religie din Constanța, acuzat că ar fi încercat să…

profesor invatator scoala elevi drum student
Sursa foto: Pixabay

Un profesor de religie din Constanța, acuzat că ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori / Polițiștii au deschis dosar penal, Inspectoratul Școlar cere anchetă internă în liceu

Anchete22 Sep 0 comentarii

Un profesor de religie de la Liceul ”Energetic” din Constanța este acuzat că ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori, au transmis autoritățile luni la prânz citate de Info Sud-Est. Acesta ar fi trimis mesaje cu tentă seaxuală către doi elevi, de 16 și 17 ani. Polițiștii au deschis dosar penal, conform unei informări oficiale.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a transmis că unele dintre fapte ar fi avut loc în timpul școlii.

“Unitatea de învățământ trebuie să demareze procedura de cercetare disciplinară, deoarece din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse au avut loc în timpul activității didactice a profesorului respectiv”, a transmis șeful ISJ Constanța, Sorin Mihai. Totodată, inspectoratul școlar a sesizat și organele competente, punând la dispoziție documentele înregistrate în instituție, a mai transmis Sorin Mihai.

Ce a transmis Poliția:

“Astăzi, în jurul orei 9.00, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Mamaia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi încercat să corupă sexual un minor, de 17 ani. 

Din primele cercetări a reieșit faptul că minorul în cauză ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. 

Persoana reclamată, de 48 de ani, este bănuită că, la data de 18 septembrie a.c., ar fi procedat în același mod și cu un alt minor, de 16 ani. 

La acest moment, cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun”.

