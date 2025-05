Cine sunt invitaţii conferinţei de afaceri româno-americane organizate de AUR: un lobbyist loial preşedintelui Trump care a încasat un cec pentru graţierea unui condamnat, un fost europarlamentar polonez anchetat pentru deconturi fictive, un fost ofiţer care a propus deportări în masă

Candidatul extremei drepte şi câştigător al turului 1 al alegerilor prezidenţiale cu peste 40 la sută din sufragii, George Simion, a apărut pentru prima dată în faţa presei naţionale la conferinţa de afaceri româno-americane organizate la Palatul Parlamentului de către grupul parlamentar al AUR şi Centrul Român de Studii şi Strategii.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Simion a declarat că această conferinţă de afaceri îşi propune relansarea Parteneriatului Strategic cu SUA şi îmbunătăţirea relaţiilor româno-americane “deteriorate grav din cauza atacului împotriva democraţiei din România”.

Cine sunt însă invitaţii AUR?

Cel mai important invitat este Matthew Schlapp, președintele Uniunii Conservatoare Americane (ACU), care organizează conferinţele CPAC (Coaliția de Acțiune Politică Conservatoare). George Simion l-a numit pe Schlapp drept “un prieten adevărat”, care a fost “defăimat de stângiştii din presă”.

Schlapp a lucrat ca director politic la Casa Albă pe vremea preşedintelui George W. Bush. Potrivit presei americane, Schlapp este considerat un aliat loial al preşedintelui Donald Trump. Schlapp a fost comentator pentru The Hill şi Fox News, reţeaua de televiziune care îl susţine pe Donald Trump. Este fondator al firmei de lobby Cove Strategists, iar soţia sa, Mercedes, a lucrat la Casa Albă între 2017 şi 2019, în primul mandat al preşedintelui Trump, unde s-a ocupat de comunicarea strategică.

O investigaţie de presă a CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) a arătat că firma lui Schlapp a început să facă lobby la Casa Albă abia după ce soţia sa s-a alăturat echipei lui Trump.

În ianuarie 2021, Axios a arătat că firma lui Schlapp a încasat 750.000 de dolari de la un fost sponsor al campaniei lui Trump din 2016, condamnat pentru fraudă, cu scopul a obţine o graţiere pentru acesta din partea preşedintelui Trump. Lobby-ul lui Schlapp a fost fără succes, dar banii au fost încasaţi.

Matt Schlapp a fost acuzat de un activist republican, Carlton Huffman, că l-ar fi agresat sexual. Huffman a solicitat 9 milioane de dolari, însă în cele din urmă ar fi renunţat la acuzaţii după ce ar fi ajuns la o înţelegere cu Schlapp şi ar fi primit 480.000 de dolari printr-o poliţă de asigurare, potrivit CNN. Cazul a fost mediatizat pe larg în marile ziare americane precum NYT sau Washington Post.

Schlapp are 5 fiice şi este catolic practicant.

Ryszard Czarnecki este prezentat în cadrul conferinţei de afaceri organizate de AUR drept istoric şi jurnalist, membru al PIS (fostul partid de guvernământ din Polonia, Lege şi Justiţie).

Czarnecki a fost europarlamentar şi chiar vicepreşedinte al Parlamentului European. El a fost prezent pe scenă la sediul central al AUR duminică seara, după închiderea urnelor, unde a ţinut un discurs înflăcărat în limba română.

Potrivit Politico, în septembrie anul trecut, Ryszard Czarnecki a fost reţinut pe aeroportul din Varşovia după ce procurorii l-au acuzat în cadrul unui dosar de corupţie legat de o universitate privată condusă de nepotul lui. Universitatea ar fi eliberat diplome MBA cu ajutorul cărora studenţii puteau ocupa funcţii în consilii de administraţie ale unor companii de stat.

Tot Politico a dezvăluit că Czarnecki este anchetat într-un alt dosar de către procurorii polonezi fiind acuzat de deconturi fictive de la Parlamentul European. El a fost anchetat şi de OLAF, însă anchetatorii europeni au renunţat la acuzaţii după ce Czarnecki a restituit peste 100.000 de euro pe care i-ar fi decontat pentru cheltuieli de călătorie între Polonia şi Franţa sau Belgia, unde sunt sediile Parlamentului European. Czarnecki ar fi decontat peste 200.000 de euro drept cheltuieli de transport pentru 14 maşini diferite, scutere, o motocicletă şi chiar un camion.

Ryszard Czarnecki a respins acuzaţiile drept „minciuni și absurdități totale”.

Un alt invitat la conferinţa de afaceri organizată de AUR este Dirk Totten, un fost ofiţer de armată, fost vicepreşedinte al Gulfstream şi fondator al Global Commodities.

Numele lui apare într-un document citat de Politico în care mai mulţi foşti ofiţeri americani i-au propus preşedintelui Trump un plan de deportare în masă: 12 milioane de imigranţi să fie deportaţi din SUA până la alegerile din 2026 (midterm elections) folosind “tabere de procesare” în baze militare, 100 de avioane private şi o “mică armată” de cetăţeni împuterniciţi să facă arestări.