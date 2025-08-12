Energia electrică, în topul scumpirilor în iulie 2025: creştere de aproape 63% / Urmează fructele şi conservele din fructe cu 27,92%

Energia electrică, fructele proaspete şi fructele şi conservele din fructe se află în topul scumpirilor înregistrate în iulie 2025, comparativ cu luna similară a anului anterior, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

Astfel, energia electrică s-a scumpit cu 62,97%, fructele proaspete cu 39,74%, iar fructele şi conservele din fructe cu 27,92%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit, în medie, cu 7,67% în iulie 2025, comparativ cu iulie 2024. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la fructe proaspete (39,74%), fructe şi conserve din fructe (27,92%) şi citrice şi alte fructe meridionale (17,32%). În intervalul menţionat s-au ieftinit zahărul, cu 3,08%, şi cartofii, cu 2,38%.

Faţă de luna iunie 2025, cel mai mult s-au scumpit cacao şi cafeaua (1,19%), cafeaua (1,09%) şi citricele şi alte fructe meridionale (0,94%). Pe de altă parte, cartofii au fost mai ieftini cu 6,95% în iulie 2025 faţă de luna anterioară, fasole boabe şi alte leguminoase cu 1,14%, iar legumele şi conservele de legume cu 0,73%.

La capitolul mărfuri nealimentare, în iulie 2025, faţă de iulie 2024, cel mai mult s-au scumpit energia electrică, cu 62,97%, energia termică, cu 13,63%, tricotajele (7,36%) şi alte mărfuri nealimentare, cu 7,36%. Gazele s-au ieftinit cu 1,06%, iar combustibilii cu 0,09%.

Faţă de luna precedentă, în iulie 2025, energia electrică au costat mai mult cu 61,57%, gazele cu 3,27%, iar tutunul şi ţigările au consemnat un plus de 0,91%. Potrivit INS, la această categorie nu s-au înregistrat ieftiniri.

În privinţa serviciilor, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru transport CFR, plus 16,92%, pentru igienă şi cosmetică, (14,06%) şi cele pentru servicii poştale, cu 12,15%. În schimb, s-au ieftinit serviciile de transport aerian, cu 9,75%, şi serviciile de telefonie, cu 3,05%.

În iulie 2025, faţă de luna anterioară, scumpiri au fost consemnate la transport aerian, plus 7,58%, alte servicii, cu 2,65%, şi transportul interurban (alte feluri de transport), cu 2,18%. Ieftiniri s-au înregistrat doar la abonamentele de televiziune, cu 0,17%.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie 2025, de la 5,7% în iunie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).