Peste 800 de de cazuri de infecții nosocomiale în spitalele din Timiș / ”Ponderea este mai mare în secțiile unde și patologia necesită mai multe zile de spitalizare: chirurgie, neurologie, ortopedie, boli infecțioase”

Peste 800 de cazuri de infecții nosocomiale au fost raportate în primele șase luni ale anului în spitalele din Timiș, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Timiș, cele mai frecvente au fost stafilococul auriu și bacteriile intestinale, însă s-au depistat și cazuri de Clostridium, Proteus sau Escherichia coli. Purtătorul de cuvânt al DSP Timiș, Cornelia Bubatu, numărul cazurilor de infecții nosocomiale este similar celui din aceeași perioadă a anului 2024.

“Evoluția infecțiilor nosocomiale, în perioada 2024 și până în prezent, s-a menținut constantă, neînregistrându-se fluctuații majore ale numărului de cazuri. Din datele raportate rezultă că ponderea acestora este mai mare în secțiile unde și patologia necesită mai multe zile de spitalizare, de exemplu chirurgie, neurologie, ortopedie, boli infecțioase. S-a constatat faptul că numărul infecțiilor nosocomiale este crescut în unitățile sanitare de capacitate mai mare, cu număr crescut de internări în secții multiple”, spune Cornelia Bubatu.

Candida Auris, ciuperca agresivă descoperită la trei pacienți ai Centrului de Mari Arși din București, nu a fost raportată în niciun spital din Timiș.

