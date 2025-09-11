Un ofițer Hezbollah capturat de armata israeliană, oferit ca schimb pentru o savantă israeliană reținută în Irak

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Presa iraniană relatează că ofițerul Imad Amhaz – capturat de comando-urile israeliene în Liban – a fost eliberat împreună cu un alt terorist în schimbul cercetătoarei Elizabeth Tsurkov, care se află acum în spital în conformitate cu protocoalele utilizate pentru ostaticii din Gaza.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cercetătoarea israeliană Elizabeth Tsurkov s-a întors miercuri în Israel după ce a petrecut doi ani și jumătate în custodia milițiilor șiite susținute de Iran în Irak, dar circumstanțele eliberării sale rămân neclare, fără nicio declarație oficială referitoare la negocierile care ar fi putut duce la acest acord, dacă s-a implicat doar Israelul sau Statele Unite, sau de ambele părți, scrie ynetnews.com.

Agenția de știri oficială iraniană Tasnim a raportat joi că Tsurkov a fost eliberată în schimbul a doi membri ai „rezistenței”, printre care Imad Amhaz, un ofițer naval libanez și agent senior al Hezbollah, care ar fi fost capturat de comando-urile israeliene în nordul Libanului anul trecut.

Amhaz a fost arestat în noiembrie 2023 în timpul unei operațiuni secrete nocturne a unității de elită Shayetet 13 a Marinei israeliene în orașul libanez Batrun, la aproximativ 140 de kilometri nord de granița israeliană. Potrivit mass-media arabă, peste 25 de comando ai marinei israeliene au debarcat pe coasta libaneză și l-au capturat pe Amhaz, care era descris ca un expert cheie în domeniul său.

Ziarul libanez Al-Akhbar, afiliat Hezbollah, a afirmat că eliberarea lui Tsurkov nu a făcut parte dintr-un schimb tradițional de securitate, ci mai degrabă este rezultatul a ceea ce a numit „înțelegeri complexe” care au implicat intermediari influenți. Raportul a afirmat că acordul a fost orchestrat sub îndrumarea prim-ministrului irakian Mohammed Shia’ al-Sudani.

Potrivit unei surse anonime citate de ziar, înțelegerile includeau garanții că Irakul nu va deveni ținta unei acțiuni militare israeliene sau americane și, posibil, au pus bazele pentru schimburi suplimentare de prizonieri în regiune. Sursa a adăugat că Bagdadul se temea de represalii israeliene și a sugerat că atacul Israelului în Qatar în aceeași zi în care Tsurkov a fost eliberat – care ar fi vizat, potrivit unor informații, figuri importante din Hamas – ar fi putut accelera încheierea acordului. Au existat, de asemenea, rapoarte neconfirmate potrivit cărora Israelul ar fi întocmit o listă cu 26 de ținte din Irak pe care le-ar fi putut ataca dacă Elizabeth Tsurkov nu ar fi fost eliberată.

Deși calvarul lui Tsurkov pare să fi luat sfârșit, analiștii spun că acest episod nu va oferi Irakului imunitate pe termen lung împotriva viitoarelor acțiuni israeliene.

Elizabeth Tsurkov, în vârstă de 38 de ani, cercetătoare israeliană cu cetățenie rusă care locuia în Statele Unite în timp ce își urma doctoratul la Universitatea Princeton, a fost eliberată din captivitate în Irak după doi ani și jumătate și a aterizat miercuri în Israel.