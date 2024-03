Un oficial NATO spune că Moldova are toate instrumentele pentru a face față războiului hibrid lansat de Rusia

Șefa direcției Parteneriatului Estic a NATO, Tanya Hartman, susține că Republica Moldova are toate instrumentele necesare pentru a face față războiului hibrid lansat de Federația Rusă, iar NATO va continua s-o ajute în domeniile în care are nevoie. Într-un interviu pentru Europa Liberă, oficiala a declarat că dezinformarea este o provocare deosebit de răspândită pentru noi, ca și pentru Moldova, transmite IPN, potrivit Rador Radio România.

„Provocările hibride nu cunosc limite și granițe, dar noi lucrăm deja de mai mulți ani cu Moldova pentru a-i consolida reziliența la provocările hibride, pentru că avem propria experiență în a face față unor provocări similare”, explică oficiala NATO.

Potrivit ei, Uniunea Europeană și NATO vor ajuta Republica Moldova să avanseze în drumul său spre aderarea la UE, o cale spre prosperitate pentru poporul moldovean și, de asemenea, o cale spre securitate.

Din 2025, Republica Moldova și NATO urmează să treacă la o formă superioară de parteneriat, la fel ca țări ca Australia, Coreea de Sud, Japonia și Noua Zeelandă. Tanya Hartman spune că Alianța Nord-Atlantică va ajuta în continuare Republica Moldova în acele domenii în care țara este interesată, respectându-i neutralitatea.

„Toată cooperarea noastră se desfășoară ca răspuns la cererea autorităților moldovene. Lucrăm, deci, doar în acele domenii în care guvernul solicită asistența noastră”, a precizat ea.

Pentru alianță, este clar că situația actuală de pe câmpul de luptă din Ucraina este „foarte dificilă”, afirmă Tanya Hartman. Ea spune că Rusia nu a renunțat la obiectivele sale maximaliste de a cuceri Ucraina și de a eroda suveranitatea și independența ei.

„Aliații și NATO ca organizație vor continua să susțină Ucraina, să se asigure că va învinge în acest război, că va aduce o pace durabilă, astfel încât Rusia să nu mai poată ataca din nou Ucraina, ca asemenea invazie să nu se repete”, a spus oficiala NATO în interviul pentru Europa Liberă.