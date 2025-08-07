Un nord-coreean a trecut frontiera în Coreea de Sud agăţat de bucăţi de polistiren, în estuarul fluviului Han, care marchează frontiera intercoreeană
Un nord-coreean a trecut frontiera maritimă în Coreea de Sud, anunţă joi autorităţile, iar presa scrie că a fost salvat în timp ce înota agăţat de bucăţi de polistiren, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Această fugă a avut loc în oaptea de 30 spre 31 iulie, în estarul fluviului Han, care marchează frontiera în vestul Coreei, în apropierea Insulei Ganghwa, anunţă Statu Major interarme sud-coreean.
Această insulă se află la o distanţă de mai puţin de doi kilometri de malul nord-coreean al estuarului.
”Militari l-au identificat pe bărbat în apropiere de frontieră, în mijlocul fluviului”, a declarat presei un reprezentant al armatei.
Presa sud-coreeană scrie că transfugul, agăţat de bucăţi de polistiren ca plută de salvare, le-a cerut ajutor militarilor prin semne.
Un ofiţer i-a strigat, atunci, că ”suntem marina Republicii Coreea. Vreţi să vă refugiaţi în Coreea de Sud?” şi a primit un răspuns afirmativ.
Operaţiunea de salvare, deosebit de delicată, a durat aproximativ zece ore şi s-a încheiat joi, 31 iunie, către ora locală 4.00 (miercuri, 22.00, ora României).
Potrivit Ministerului Apărării, transfugul şi-a confirmat apoi intenţia de a părăsi Coreea de Nord.
Trecerea directă a frontierei intercoreene – puternic supravegheată şi minată – este rară.
Majoritatea refugiaţilor nord-coreeni ajung în Coreea de Sud prin China şi apoi prin alte ţări terţe ca Laos, Thailanda sau Mongolia.
Nord-coreenii care reuşesc să fugă în Coreea de Sud sunt în general reţinuţi de secrviciile secrete ale Seulului timp de mai multe săptămâni, în vederea unor verificări şi bebriefinguri.
