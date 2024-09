Un munte de peste 3.000 de metri altitudine, descoperit pe fundul Oceanului Pacific, în largul Chile/ Explorarea a relevat o biodiversitate fascinantă în zonă

Oceanografi au făcut recent o descoperire spectaculoasă în largul coastelor chiliene – un munte submarin de 3.109 metri, relatează CNN, transmite News.ro.

Acest munte, situat la Oceanul Pacific, face parte dintr-un lanţ submarin – Dorsala Nazca.

El a fost descoperit de o echipă de la Schmidt Ocean Institute, în cursul unei expediţii de 28 de zile, în această vară, la bordul navei de cercetare Falkor.

Cu ajutorul unui sistem sonar, cercetătorii au cartografiat acest munte.

”Undele sonore coboară în adânc şi se întorc la suprafaţă, iar noi măsurăm timpul de care au nevoie pentru a reveni. Acest lucru ne dă o ideea foarte bună (despre fundul marin)”, declară directoarea executivă a Institutului, Jyotika Virmani.

Însă acest munte nu este doar un vârf impresionant.

Explorarea a relevat o biodiversitate fascinantă în zonă, mai ales un calamar Promachoteuthis – filmat pentru prima oară – şi o caracatiţă albă supranumită ”Casper ” din cauza înfăţişării sale fantomatice.

🌊 Scientists from @schmidtocean and the Ocean Census Science Network have uncovered 20 potential new species! Highlights include a rare squid caught on camera and a first-ever sighting of a species in the Southern Pacific. pic.twitter.com/i5h43yqPNz

— UNESCO Ocean (@IocUnesco) August 30, 2024