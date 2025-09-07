Un medic controversat foloseşte discursul de la conferinţa partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, pentru a lega cancerul regelui Charles de vaccinul anti-Covid

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un medic controversat, invitat principal la conferinţa partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, a folosit discursul său de pe scena principală pentru a susţine că vaccinul anti-Covid a cauzat cancer în familia regală, relatează The Guardian, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Discursul a fost susţinut de Aseem Malhotra, un cardiolog britanic care a fost numit consilier principal al secretarului american pentru sănătate şi un sceptic faţă de vaccinuri Robert F. Kennedy. Discursul său a stârnit reacţii de uimire în sala din Birmingham, unde i s-a oferit un loc privilegiat pe scenă.



După ce a prezentat ceea ce a numit dovezi că vaccinurile „au creat haos” în organismul uman, Malhotra a spus că a fost rugat să împărtăşească ceva de către un medic pe care l-a descris drept unul dintre cei mai renumiţi oncologi din Marea Britanie.

„El crede că este foarte probabil ca vaccinurile anti-Covid să fi fost un factor, un factor semnificativ, în cazurile de cancer ale membrilor familiei regale,” a declarat Malhotra, care anterior spusese: „Aceasta nu este doar opinia lui – mulţi alţi medici simt acelaşi lucru”.



Declaraţiile au atras condamnarea imediată din partea ministrului sănătăţii, Wes Streeting, şi a altor oficiali.



„Într-un moment în care vedem scăderea numărului de părinţi care îşi vaccinează copiii şi reapariţia unor boli pe care le eradicaserăm anterior, este şocant de iresponsabil din partea lui Nigel Farage să ofere o platformă acestor minciuni otrăvite,” a spus Streeting.



„Farage ar trebui să îşi ceară scuze şi să rupă orice legături cu acest extremism periculos”, a adăugat el.



Un purtător de cuvânt al Cancer Research UK a declarat: „Nu există dovezi solide ale unei legături între vaccinul Covid-19 şi riscul de cancer. Vaccinul este o modalitate sigură şi eficientă de a proteja împotriva infecţiei şi de a preveni simptomele grave.”



Încă de dimineaţă existau speculaţii la conferinţă că Malhotra va face această afirmaţie în discursul său.



Un sceptic cunoscut al vaccinurilor, Malhotra fusese listat în programul conferinţei pentru a vorbi pe tema „Make Britain Healthy Again”, un slogan împrumutat din administraţia Trump. Medicii l-au îndemnat pe Farage, înaintea discursului, să nu îi ofere o platformă pentru a se exprima.



Malhotra a pronunţat greşit numele oncologului pe care l-a citat în discurs. Totuşi, în trecut a folosit X pentru a distribui un interviu acordat TalkTV de Angus Dalgleish, un oncolog care a legat vaccinurile Covid de cancer.



Nu a existat un comentariu imediat din partea Palatului Buckingham, care a anunţat pentru prima dată diagnosticul de cancer al regelui în februarie 2024. Prinţesa de Wales, Catherine, şi-a anunţat diagnosticul de cancer în martie 2024.