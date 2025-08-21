G4Media.ro
Sursa foto: Facebook / NATO Force Integration Unit in Estonia

Un marinar al US Navy a fost condamnat pentru spionaj în folosul Chinei

21 Aug

Un marinar al US Navy a fost condamnat pentru spionaj după ce a vândut secrete militare Chinei în schimbul a 12.000 dolari, a anunţat joi Departamentul american al Justiţiei, informează AFP, transmite Agerpres.

Jinchao Wei a fost declarat vinovat de un tribunal federal, miercuri, în California, după un proces de cinci zile, a adăugat departamentul într-un comunicat.

Wei, mecanic pe nava de asalt amfibie USS Essex, şi un alt marinar, Wenheng Zhao, fuseseră arestaţi în august 2023 şi acuzaţi de spionaj în folosul Chinei.

Zhao a fost condamnat anul trecut la 27 de luni de închisoare după ce pledase vinovat.

Wei a preferat un proces şi a fost declarat vinovat de complot în vederea comiterii unui act de spionaj şi de alte capete de acuzare. Pedeapsa sa va fi pronunţată pe 1 decembrie.

El trimisese unui ofiţer de informaţii chinez fotografii şi înregistrări video cu nave ale US Navy, informaţii cu privire la mişcările navelor, manuale tehnice şi capacităţi de armament, şi fusese plătit cu 12.000 de solari în schimb, a explicat Roman Rozhavsky de la divizia de contraspionaj a FBI.

Zhao, care lucra la o bază navală la nord de Los Angeles, primise aproape 15.000 de dolari pentru informaţii detaliate asupra unor exerciţii de mare amploare ale marinei americane în regiunea Asia-Pacific, precum şi despre schemele electrice şi planurile unui sistem radar instalat la o bază din insula Okinawa, în Japonia.

