Un judecător respinge procesul de 15 miliarde de dolari intentat de Trump împotriva New York Times

Un judecător federal a respins vineri procesul de calomnie intentat de preşedintele Donald Trump împotriva ziarului „The New York Times”, afirmând că plângerea de 85 de pagini redactată în termeni sarcastici nu respectă regulile federale pentru astfel de demersuri civile, transmite News.ro.

Echipa preşedintelui a primit o lună pentru a depune din nou plângerea, iar un purtător de cuvânt al lui Trump a declarat că vor face acest lucru.

Judecătorul Steven D. Merryday de la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Central al Floridei a declarat vineri că plângerea „încalcă în mod evident şi de neiertat cerinţele Regulii 8” din Regulile federale de procedură civilă.

O plângere trebuie să fie „o declaraţie scurtă, clară şi directă a acuzaţiilor de fapt”, a scris el, iar atacul lui Trump împotriva NY Times a fost „în mod decisiv necorespunzător şi inadmisibil”.

Merryday a spus că echipa juridică a lui Trump poate depune din nou plângerea în următoarele patru săptămâni, dar trebuie să se limiteze la 40 de pagini sau mai puţin.

O plângere nu trebuie să fie „un forum public pentru injurii şi invective” sau „un megafon pentru relaţii publice”, a punctat judecătorul.

În lunga plângere depusă de Trump, ziarul The New York Times a fost acuzat că este „portavocea virtuală” a Partidului Democrat. De asemenea, a numit ca pârâţi editura Penguin Random House şi patru reporteri ai NYT, inclusiv doi care au scris o carte scoasă de Penguin, intitulată „Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success” (Ratatul norocos: cum a rispist Donald Trump averea tatălui său şi a creat iluzia succesului).

Plângerea părea uneori un editorial pro-Trump, cu pagini întregi de laude la adresa preşedintelui şi referiri repetate la procesele pe care le-a intentat împotriva altor instiutţii mass-media.

Echipa juridică a preşedintelui a indicat că va depune o plângere actualizată.

„Preşedintele Trump va continua să tragă la răspundere Fake News prin acest proces puternic împotriva New York Times, reporterilor săi şi Penguin Random House, în conformitate cu instrucţiunile judecătorului privind logistica”, a declarat un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump.

Un purtător de cuvânt al New York Times a declarat că „salută hotărârea rapidă a judecătorului, care a recunoscut că plângerea este un document politic şi nu o acţiune juridică serioasă”.

Joi, redactorul-şef al New York Times, Joe Kahn, a declarat la un eveniment Axios că Trump „greşeşte în privinţa faptelor” şi „greşeşte în privinţa legii” în ceea ce priveşte procesul de defăimare. „Vom lupta şi vom câştiga”, a spus Kahn.