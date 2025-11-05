SURSE Un comisar șef din Ministerul de Interne, pensionar special, prins băut la volan după ce a dărâmat un semafor și a derapat pe șosea în Chitila. El a fost luat rapid de polițiști de la locul accidentului
Un comisar șef din Ministerul de Interne, pensionar special, a provocat marți seară un accident de circulație în localitatea ilfoveană Chitila, iar testele au arătat că avea o alcoolemie de 0,68 la mie, au declarat pentru G4Media surse judiciare.
Mașina BMW pe care o conducea pensionarul MAI a derapat după ce a dărâmat un semafor, a traversat trei benzi ale șoselei și a ajuns în parcarea unui supermarket Lidl, au declarat pentru G4Media martori oculari.
Accidentul nu s-a soldat cu victime.
Șoferul a fost luat rapid de polițiști de la locul accidentului, au mai declarat pentru G4Media martori oculari.
