SURSE Un comisar șef din Ministerul de Interne, pensionar special, prins băut la volan după ce a dărâmat un semafor și a derapat pe șosea în Chitila. El a fost luat rapid de polițiști de la locul accidentului

Un comisar șef din Ministerul de Interne, pensionar special, a provocat marți seară un accident de circulație în localitatea ilfoveană Chitila, iar testele au arătat că avea o alcoolemie de 0,68 la mie, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

Mașina BMW pe care o conducea pensionarul MAI a derapat după ce a dărâmat un semafor, a traversat trei benzi ale șoselei și a ajuns în parcarea unui supermarket Lidl, au declarat pentru G4Media martori oculari.

Accidentul nu s-a soldat cu victime.

Șoferul a fost luat rapid de polițiști de la locul accidentului, au mai declarat pentru G4Media martori oculari.