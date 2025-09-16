Un fost şef al Serviciului Federal de Informaţii din Germania ar fi implicat într-un răsunător caz de răpire de copii

Justiţia germană a anunţat marţi că anchetează asupra unui fost şef al spionajului german, suspectat că a ajutat-o pe moştenitoarea unui celebru lanţ de restaurante să îşi răpească doi dintre propriii copii, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

În cadrul acestui caz rocambolesc, „au fost executate astăzi (marţi) 13 mandate de percheziţie în Germania şi în străinătate”, a anunţat parchetul general din Hamburg într-un comunicat.

Declanşate în primăvară, anchetele vizează „un fost funcţionar de 64 de ani al poliţiei judiciare”, astăzi la pensie, şi pe August Hanning, fost şef al Serviciului Federal de Informaţii (BND), astăzi în vârstă de 79 de ani, precizează parchetul.

Patroni ai unei societăţi private de securitate, cei doi ar fi acceptat în 2022 „o misiune încredinţată de o femeie din Hamburg în vârstă de 53 de ani, (misiune) menită să sustragă de la fostul ei soţ, de asemenea deţinător al autorităţii parentale, doi dintre copiii lor comuni ce locuiau împreună cu el în Danemarca”, afirmă parchetul.

Este vorba de Christina Block, al cărei tată a fondat lanţul de restaurante Block House, renumit pentru fripturile sale, şi care compare din iulie în faţa justiţiei.

Acceptând misiunea „contra unei remuneraţii de peste 100.000 de euro”, cei doi suspecţi au plănuit „să intercepteze cei doi copii pe drumul spre şcoală, în dimineaţa de 9 noiembrie 2022, să-l distragă pe însoţitorul lor şi să permită astfel mamei să-i urce într-o maşină”, „eventual cu utilizarea forţei dacă este necesar”.

Însă misiunea a eşuat, tatăl „remarcând la timp indivizi suspecţi în jurul domiciliului său şi alertând poliţia daneză”.

Potrivit acuzaţiei, dna Block şi-a atins scopul un an mai târziu, în noaptea de Revelion în 2024, datorită unui suspect israelian, judecat alături de ea, şi a unor complici care l-ar fi lovit şi lăsat inconştient pe tată în casa lui şi i-au răpit pe cei doi copii.

Fratele şi sora, cei mai mici dintre cei patru copii ai cuplului, avea vârsta de 10 şi respectiv 13 ani în momentul faptelor.

Hanning şi fostul funcţionar sunt de asemenea suspectaţi că au dorit, în acord cu dna Block şi societatea presupusului complice israelian, să îl „discrediteze” pe tată „prin intermediul unor false acuzaţii de pedofilie”.

Societatea israeliană ar fi plasat în acest scop „un hard disc ce conţinea peste 500 de imagini şi 64 de înregistrări video cu caracter pornografic” pe proprietatea sa.

Cei doi copii locuiesc de atunci cu tatăl lor, căruia între timp un tribunal danez i-a acordat custodia.