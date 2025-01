Un deputat polonez de extremă dreapta a perturbat comemorarea Holocaustului în Parlamentul European. El a fost dat afară din sală la cererea Robertei Metsola

Comemorarea Holocaustului în Parlamentul European a fost întreruptă, miercuri, în mod nepoliticos de eurodeputatul polonez de extremă dreapta Grzegorz Braun, iar preşedinta Parlamentului, Roberta Metsola, a cerut să fie scos afară din sală, relatează presa poloneză, citată de News.ro.

În timp ce europarlamentarii respectau un minut de reculegere în memoria victimelor Holocaustului şi a eliberării, în urmă cu 80 de ani, a lagărului de exterminare de la Auschwitz din Polonia, Grzegorz Braun a strigat în sală: „Să ne rugăm pentru victimele genocidului evreiesc din Gaza”.

Preşedinta Parlamentului, Roberta Metsola, a intervenit imediat ce Braun a încercat să întrerupă momentul solemn. Ea a cerut linişte în sală. Dar când toţi deputaţii europeni erau ridicaţi în picioare, Braun a continuat să strige. „Acum părăsiţi sala”, i-a cerut Metsola, iar gărzile de securitate l-au scos apoi din hemiciclu.



Prawdziwa twarz konfederacji!

Braun wyrzucony za zakłócanie porządku w trakcie specjalnej sesji plenarnej z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

Wstyd pic.twitter.com/sDdvLPwvLC

— Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) January 29, 2025

Metsola şi-a cerut scuze faţă de olandeza Corrie Hermann. Ea este fiica violoncelistului şi victimei Holocaustului Pál Herman şi a ţinut un discurs în Parlamentul European.

Grzegorz Braun este un antisemit notoriu. În 2023, în parlamentul din Polonia, el a stins cu un extinctor o menorah în timpul unei ceremonii în onoarea sărbătorii evreieşti Hanuka. Ulterior, a numit iudaismul o „sectă rasistă, tribală”.

După incidentul de miercuri din Parlamentul European, Grzegorz Braun a comentat pe X: „Nu am „perturbat”, ci am completat – cu un apel la rugăciune pentru victimele genocidului evreiesc din Gaza. Exclus de la ceremonie de către preşedintă, eu am vrut să spun că toate victimele sunt egale, dar se pare că unele sunt mai egale” – a scris el pe X.

Aceasta nu este prima controversă pe care Braun o provoacă prin comportamentul său de când a devenit europarlamentar, scrie site-ul de ştiri al televiziunii poloneze WP. În timpul unei reuniuni a Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European, Grzegorz Braun a acuzat autorităţile ucrainene că sunt un „regim corupt şi criminal împotriva propriului popor”.

„Părerea mea este că primiţi ordine clare fie de la Sankt Petersburg, fie direct de la Kremlin, aşa că nu sunt foarte surprins”, i-a răspuns eurodeputatul ceh Ondrej Kolar.

Braun vrea să candideze la alegerile prezidenţiale din acest an din Polonia.