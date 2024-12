Un depozit de petrol rusesc, în flăcări după un atac cu drone al Kievului

Un atac cu dronă ucraineană a provocat un incendiu şi o scurgere la un depozit de petrol din regiunea Smolensk din vestul Rusiei, potrivit guvernatorului local, transmite Le Figaro, citat de News.ro.

„Astăzi (marţi), sistemele de apărare aeriană ale Ministerului rus al Apărării au respins un atac ucrainean cu drone în districtul Yarţevo”, la aproximativ 300 km de frontieră, a scris Vasili Anohin pe reţeaua socială Telegram.

„Potrivit informaţiilor preliminare, epava uneia dintre drone a căzut în incinta unui depozit de petrol, provocând o scurgere de combustibil şi un incendiu”, a adăugat guvernatorul.

Serviciile de urgenţă evaluează situaţia, a adăugat guvernatorul, fără a menţiona eventuale victime. În total, 68 de drone ucrainene au fost distruse în cursul nopţii de apărarea aeriană rusă, inclusiv 10 în regiunea Smolensk, care se învecinează cu Belarus, potrivit raportului zilnic al Ministerului rus al Apărării.

Ca răspuns la bombardamentele ruseşti din Ucraina, Kievul efectuează în mod regulat atacuri cu drone în Rusia, în special asupra siturilor militare şi energetice.

La jumătatea lunii decembrie, Ucraina a afirmat că a bombardat un sit petrolier din regiunea Oriol din vestul Rusiei, provocând un incendiu. Autorităţile locale au confirmat un „atac masiv” al dronelor.



