Un copac a căzut pe o maşină aflată în mers pe Splaiul…

ambulanta autospeciala smurd 112
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Un copac a căzut pe o maşină aflată în mers pe Splaiul Unirii. O persoană a fost rănită

Un copac a căzut vineri pe o maşină aflată în mers pe Splaiul Unirii, o persoană suferind leziuni minore, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov, transmite Agerpres.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit ISUBIF, în autoturism se aflau două persoane.

”Două persoane aflate în autoturism, o singură victimă ce prezintă leziuni minore”, a transmis sursa citată.

În Capitală, din cauza vântului puternic, au căzut vineri dimineaţă 60 de copaci, peste 70 de maşini fiind avariate.

Pompierii mai acţionează pentru îndepărtarea copacilor rupţi de vânt pe Drumul Taberei, intersecţie cu Strada Privăţ, pe Bulevardul Uverturii şi Strada Porumbacu.

