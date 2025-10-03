Un copac a căzut pe o maşină aflată în mers pe Splaiul Unirii. O persoană a fost rănită
Un copac a căzut vineri pe o maşină aflată în mers pe Splaiul Unirii, o persoană suferind leziuni minore, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov, transmite Agerpres.
Potrivit ISUBIF, în autoturism se aflau două persoane.
”Două persoane aflate în autoturism, o singură victimă ce prezintă leziuni minore”, a transmis sursa citată.
În Capitală, din cauza vântului puternic, au căzut vineri dimineaţă 60 de copaci, peste 70 de maşini fiind avariate.
Pompierii mai acţionează pentru îndepărtarea copacilor rupţi de vânt pe Drumul Taberei, intersecţie cu Strada Privăţ, pe Bulevardul Uverturii şi Strada Porumbacu.
