Un colocviu privind istoria evreilor boicotat de mai mulți cercetători francezi / Ministrul culturii: Ajunge, ajunge! Aceste apeluri la boictoare devin pretexte pentru un antisemitism asumat

Mai mulţi profesori universitari şi-au anulat participarea la un colocviu despre istoria evreilor din Franţa, invocând în special motive legate de războiul din Gaza, a anunţat joi Muzeul de Artă şi Istorie a Iudaismului (Mahj), deplângând un „boicot fără precedent”, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Cinci cercetători francezi şi-au anulat recent participarea” la colocviul intitulat „Istorii evreieşti ale Parisului (Evul Mediu şi Epoca Modernă)”, organizat pe 15 şi 16 septembrie în capitală, a precizat muzeul într-un comunicat.

Aceasta este „prima dată de la crearea sa în 1998” când are loc un astfel de eveniment, a adăugat sursa citată, fără a-i numi pe cercetătorii în cauză.

Cercetătorii şi-au anulat participarea „sub pretextul că un program de cercetare” de la Universitatea Ebraică din Ierusalim „finanţa participarea unei doctorande”, potrivit comunicatului.

Unii „au susţinut că participarea lor echivala cu sprijin pentru guvernul israelian (…). Alţii s-au referit pur şi simplu la războiul din Gaza pentru a pune la îndoială modalităţile de organizare”, a adăugat muzeul, care a menţinut colocviul, dar l-a revizuit.

„Acest boicot (…) afectează în mod absurd lumea universitară israeliană, ai cărei reprezentanţi se află printre cei mai mari opozanţi ai continuării războiului în Gaza” şi „confundă cercetătorii şi liderii politici”, a adăugat muzeul.

„Ajunge, ajunge! Aceste apeluri la boicotare repetate ale artiştilor, spectacolelor, conferinţelor, blocarea instituţiilor devin pretexte pentru un antisemitism caracterizat şi asumat”, a declarat pe X ministrul demisionar al Culturii, Rachida Dati.

„Nu mai este o problemă de opinie, ci o problemă de justiţie şi politică penală”, a adăugat ea.

„Acest lucru ar trebui să impună sancţiuni”, a declarat pentru AFP Yonathan Arfi, preşedintele CRIF (Consiliul Reprezentativ al Instituţiilor Evreieşti din Franţa), adăugând că „din păcate nu este surprins, pentru că ne aflăm într-o perioadă în care se aşează peste tot un fel de pătură de plumb, cu o hegemonie culturală a obsesiei şi urii faţă de Israel”.

La rândul său, LICRA (Liga Internaţională Împotriva Rasismului şi Antisemitismului) a denunţat pe X un „perdaf ideologic”, care „subminează însuşi principiul cercetării prin punerea sub semnul întrebării a autonomiei sale”.

„Condiţionarea participării la acest eveniment de conflictul din Gaza constituie o confuzie periculoasă între realităţi independente şi un amalgam care slăbeşte libertatea academică”, a declarat, la rândul său, într-un comunicat, Ariel Goldmann, preşedintele Fundaţiei iudaismului francez.