Un bărbat urmărit internaţional pentru că a încercat să omoare un poliţist italian, prins de poliţiştii din Olt

Un bărbat care era dat în urmărire internaţională pentru mai multe infracţiuni, printre care şi tentativă de omor asupra unui poliţist italian, a fost prins de poliţiştii din Olt, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au anunţat că poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Olt, cu sprijinul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 1 Bobiceşti şi al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au reuşit prinderea, în comuna Iancu Jianu, a unui tânăr de 25 de ani, urmărit internaţional pentru fapte de o gravitate deosebită, comise pe teritoriul Italiei.

Pe numele acestuia, autorităţile judiciare italiene au emis un mandat european de arestare, fiind cercetat pentru tentativă de omor comisă asupra unui poliţist italian aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, tâlhărie calificată, evadare şi alte infracţiuni cu violenţă.

”Operaţiunea a presupus o mobilizare amplă a efectivelor de poliţie, desfăşurată în baza unui schimb operativ permanent de date şi informaţii prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională şi Biroului Ataşatului de Afaceri Interne al României în Italia. Astfel, într-un timp foarte scurt, poliţiştii din Olt au reuşit să localizeze şi să prindă persoana urmărită”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.