Un bărbat de 69 de ani din Olt a fost reţinut după ce şi-a bătut partenera / Femeia a fost transportată la spital / Numărul femicidelor, în creștere
Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Olt, după ce şi-a bătut partenera, în vârstă de 54 de ani, în urma rănilor suferite femeia fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale, transmite News.ro. Reamintim că numărul femicidelor în România este în creștere comparativ cu anii precedenți, conform informațiilor oficiale furnizate de autorități.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”La data de 31 august, în jurul orei 14:45, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Balş au fost sesizaţi de o femeie de 54 de ani, din oraşul Balş, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de concubinul său. În urma evenimentului, femeia a necesitat îngrijiri medicale şi a fost transportată la Spitalul orăşenesc Balş”, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.
Bărbatul de 69 de ani a fost reţinut pentru 24 ore, pentru violenţă în familie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
UPDATE Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la Cluj-Napoca după ce a agresat un cetăţean străin venit la muncă în România, lovindu-l de mai multe ori cu o bucată de lemn / Victima se află în comă la spital
Lituania a încheiat instalarea unor ”dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Vilniusul
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.