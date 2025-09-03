G4Media.ro
Un bărbat de 69 de ani din Olt a fost reţinut după ce şi-a bătut partenera / Femeia a fost transportată la spital / Numărul femicidelor, în creștere

Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Olt, după ce şi-a bătut partenera, în vârstă de 54 de ani, în urma rănilor suferite femeia fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale, transmite News.ro. Reamintim că numărul femicidelor în România este în creștere comparativ cu anii precedenți, conform informațiilor oficiale furnizate de autorități.

”La data de 31 august, în jurul orei 14:45, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Balş au fost sesizaţi de o femeie de 54 de ani, din oraşul Balş, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de concubinul său. În urma evenimentului, femeia a necesitat îngrijiri medicale şi a fost transportată la Spitalul orăşenesc Balş”, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.

Bărbatul de 69 de ani a fost reţinut pentru 24 ore, pentru violenţă în familie.


