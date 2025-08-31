G4Media.ro
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Un autocar cu 30 de persoane s-a răsturnat în afara carosabilului, într-o localitate din Cluj / Plan roșu de intervenție

31 Aug

Un autocar în care s-ar afla 30 de persoane s-a răsturnat în afara părţii carosabile s-a răsturnat în localitatea Dumbrava, judeţul Cluj.

Având în vedere natura evenimentului şi numărul persoanelor implicate, la nivelul judeţului Cluj a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, potrivit IGSU, citat de Agerpres.

La faţa locului, la acest moment, au fost alocate trei maşini de stingere, două echipaje de descarcerare, patru ambulanţe SMURD, patru ambulanţe SAJ, două autospeciale pentru transport victime multiple şi două elicoptere SMURD.

Misiunea este in dinamică.

