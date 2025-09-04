Un adolescent italian va deveni duminică primul sfânt catolic din generaţia milenialilor

Un băiat italian născut în Regatul Unit, care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic din generaţia milenialilor, într-o ceremonie ce va fi condusă de papa Leon al XIV-lea în Piaţa Sfântul Petru din Vatican, care ar putea să atragă zeci de mii de credincioşi, informează joi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Carlo Acutis, care a murit la vârsta de 15 ani, a învăţat programarea pentru a crea site-uri cu scopul de a promova credinţa. Povestea lui a atras atenţia tinerilor catolici, iar el va fi ridicat duminică la acelaşi statut cu Maica Tereza şi Francisc de Assisi.

Ceremonia de duminică era iniţial programată pentru luna aprilie, dar a fost amânată după moartea papei Francisc. Papa Leon al XIV-lea, ales în mai pentru a-l înlocui pe Francisc, va prezida pentru prima dată un astfel de eveniment.

Actualul suveran pontif îl va canoniza şi pe Pier Giorgio Frassati, un tânăr italian cunoscut pentru ajutorul acordat celor nevoiaşi, care a murit de poliomielită în anii 1920.

Mama lui Carlo Acutis, Antonia Salzano, a declarat pentru Reuters, la începutul acestui an, că motivul pentru care fiul ei era atât de popular în rândul tinerilor catolici consta în faptul că el ducea aceeaşi viaţă ca şi ceilalţi adolescenţi din anii 2000.

„Carlo era un copil obişnuit, ca şi ceilalţi. Se juca, avea prieteni şi mergea la şcoală. Dar calitatea lui extraordinară era faptul că şi-a deschis inima către Isus şi că L-a pus pe Isus pe primul loc în viaţa lui”, a dezvăluit ea.

„S-a folosit de aptitudinile lui pentru a răspândi vestea cea bună, Evanghelia. Voia să-i ajute pe oameni să aibă mai multă credinţă, să înţeleagă că există o viaţă de apoi, că suntem pelerini în această lume”, a adăugat Antonia Salzano.

A fi declarat sfânt înseamnă că Biserica Catolică consideră că o persoană a dus o viaţă sfântă şi se află acum în Rai, alături de Dumnezeu.

Printre alţi tineri declaraţi sfinţi după ce au murit la o vârstă fragedă se numără Tereza de Lisieux, care a murit la 24 de ani în 1897 şi era cunoscută pentru promovarea „Căii Mici” a carităţii, precum şi Aloysius Gonzaga, care a murit la 23 de ani în 1591 după ce le-a îngrijit pe victimele unei epidemii din Roma.

Pe măsură ce numele lui Carlo Acutis avansa pe calea oficială a Bisericii Catolice către statutul de sfânt, trupul său a fost mutat într-o biserică din oraşul Assisi, situat pe un deal din centrul Italiei, de unde era originar Sfântul Francisc, în conformitate cu ultima dorinţă a acestui adolescent italian.

Locul de odihnă veşnică al noului sfânt, unde Carlo Acutis a fost înmormântat alături un model din ceară care îi redă chipul, purtând hanorac, blugi şi pantofi sport, a devenit un loc de pelerinaj foarte popular, atrăgând mii de credincioşi în fiecare zi.